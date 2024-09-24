صحة النواب: الحكومة كشفت الأكاذيب والإشاعات بشأن الإصابات بأسوان

أكد الدكتور محمد الوحش وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أن سرعة التحرك الحكومى بصفة عامة، ومن الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان بصفة خاصة بشأن واقعة الإصابات المفاجئة بالنزلات المعوية بأسوان مؤكداً أن الحكومة تعاملت مع هذه المشكلة بكل مهنية وشفافية وكسبت مصداقية كبيرة لدى الرأى العام المصرى بجميع انتماءاته السياسية والشعبية والحزبية.

ووجه " الوحش " فى بيان له أصدره اليوم تحية قلبية للدكتور خالد عبد الغفار على تصريحاته التى أكد فيها على أن الدولة لا تخفي أي شيء في تعاملها مع الحالات المرضية في أسوان وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع يوميا الوضع في محافظة أسوان مؤكداً أن الدكتور خالد عبد الغفار

بعث برسالة طمأنة لكل المواطنين عندما أكد من قلب أسوان أننا لدينا رصد على كل محافظات الجمهورية، ولدينا لجان لإدارة الموقف بالتعاون مع المحافظة والأجهزة المعنية.

وقال الدكتور محمد الوحش : إن نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان وجه صفعة قوية على وجوه قوى الشر والظلام والإرهاب عندما كشف عن أن ما يتردد عبر منصات التواصل الاجتماعي من جهات مغرضة هدفها بث شائعات لا أساس لها من الصحة وأن نسب الإشغال فى مستشفى الصداقة نحو 37 % للأقسام الداخلية وحوالى 60 إلى 65 % من أسرة الرعاية المركزة وهذه هى النسب المعتادة خلال هذا التوقيت من كل عام.



كما أشاد الدكتور محمد الوحش بتأكيد المهندس شريف الشربينى بأنه تم التأكد من العينات التي جرى أخذها من محطات المياه بمحافظة أسوان، وبالفعل كانت مطابقة للمواصفات والمعايير القياسية وأنه بعد رصد الحالات كثفنا حملات التقارير والنتائج من خلال الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي التابع للوزارة، إذ يعد جهازا رقابيا داخل الوزارة لفحص العينات بشكل عشوائي ومستمر وأنّ مشكلة ظهور الحالات بأسوان لم تكن مشكلة مياه مؤكداً الاهمية الكبيرة لهذه التصريحات التى طمأنت اهالينا فى محافظة أسوان بأن مياه الشرب نقية ومطابقة للمواصفات والمعايير القياسية وصالحة للاستهلاك الأدمى.

وكان اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان قد أكد أنه تم الدفع مبكرا بأطقم طبية والتعامل السريع على الأرض مع الحالات المصابة بالنزلات المعوية، متابعا: "تعرضنا لكم كبير من الشائعات خلال الفترة الماضية".



وأضاف خلال مؤتمر صحفي: "كل أهل أسوان تعاونوا وتم إثبات أنه لا يوجد أي مشكلة في أسوان.. وعلينا نقل الحقيقية.. وننتظر بدء الموسم السياحي الشتوي بداية من يوم الجمعة المقبل ولا يوجد أي إلغاء في الفنادق.. والعالم كله يري حقيقة ما يحدث في أرض أسوان وشربت مع مياه الحنفية وأنا كويس وبخير وأمامكم".



وتفقد نائب رئيس الوزراء، يرافقه الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، واللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، مستشفى أسوان التخصصى بالصداقة الجديدة، وزيارة أقسام المستشفى، والاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين بالنزلات المعوية.

