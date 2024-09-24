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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

إنزو زيدان يعلن اعتزاله كرة القدم في سن 29

إنزو زيدان
إنزو زيدان

أعلن إنزو زيدان، نجل أسطورة كرة القدم الفرنسية زين الدين زيدان، اعتزاله لعب كرة القدم بشكل مفاجئ في سن 29، وذلك وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "آس" الإسبانية. 

 

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يأتي قرار الاعتزال المبكر رغبة من إنزو في التركيز على حياته الشخصية ومشاريعه خارج عالم المستطيل الأخضر.

إنزو، الابن الأكبر لمدرب ريال مدريد السابق، بدأ مسيرته الكروية في صفوف ريال مدريد، كما لعب لعدد من الأندية الإسبانية، أبرزها ألافيس، ألميريا، ورايو ماخاداهوندا. 

وكانت آخر محطاته مع فريق فوينلابرادا في الدرجة الثالثة الإسبانية.

 

وعلى مدار مسيرته الاحترافية، شارك زيدان في 203 مباريات، سجل خلالها 13 هدفًا وصنع 24 آخرين. وبحسب التقرير، سيركز اللاعب المعتزل على حياته العائلية، حيث لديه ثلاث بنات، بالإضافة إلى استثماراته المالية.

 

يذكر أن قرار إنزو بالاعتزال يأتي بعد سنوات من اللعب في المستويات المختلفة من الكرة الإسبانية، ليغلق بذلك صفحة من حياته الرياضية وهو في ذروة مسيرته.

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