ياسمين رئيس تتعاقد على بطولة مسلسل جديد.. العرض في رمضان 2025

تعاقدت الفنانة ياسمين رئيس على بطولة مسلسل جديد مقرر أن يعرض ضمن الماراثون الرمضاني القادم 2025.

كما تواصل ياسمين رئيس، تصوير مسلسلها الجديد رقم سري، والذي يعد الجزء الثاني لمسلسل صوت وصورة الذي عرض مؤخرًا وحقق نجاحًا كبيرًا.

يشارك في بطولة مسلسل رقم سري بجانب ياسمين رئيس الفنان عمرو وهبة وصدقي صخر، وهو من إخراج محمود عبدالتواب وتأليف محمد سليمان عبدالملك، كما سيضم العمل عددا من النجوم الذين شاركوا في مسلسل صوت وصورة والذي يعد الجزء الأول، وتبدأ مرحلة التصوير خلال أيام، وتدور أحداثه حول مشاكل الذكاء الاصطناعي.

مسلسل رقم سري، تدور أحداثه في إطار 30 حلقة، من تأليف محمد سليمان عبدالملك، ومقرر أن يعرض عبر منصة إلكترونية شهيرة، وهو يعد الجزء الثاني لمسلسل صوت وصورة، بطولة الفنانة حنان مطاوع، صدق صخر، والذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه وحصد إشادات واسعة من قبل الجمهور والنقاد.

مسلسل صوت وصورة من بطولة النجوم حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة ولاء الشريف، صدقى صخر، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، ايمان الشريف، ، رامى الطمبارى عماد صفوت وعدد آخر من الفنانين، إخراج محمود عبد التواب وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى.

تدور أحداث المسلسل حول أزمة مواقع التواصل الاجتماعي ومساوئها وكيفية تأثيرها على المجتمع ومدى التضليل للواقع من خلال عرض قصة إنسانية، حيث تجسد حنان مطاوع شخصية سيدة مكافحة متزوجة من وليد فواز الذى يترك لها كل مصروفات المنزل وتتسبب وسائل التواصل الاجتماعى في مشاكل كثيرة بحياتهما.

آخر أعمال ياسمين رئيس

ويعد أحدث أعمال ياسمين رئيس هو مسلسل "جودر ألف ليلة وليلة" وعرض العمل في السباق الرمضاني 2024، وضم العمل عدد كبير من النجوم ومن أبرزهم، ياسر جلال، ياسمين رئيس، نور، وليد فواز، أحمد فتحي، وهو من تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري، وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا في السباق الرمضاني 2024

ومن ناحية أخرى، تنتظر ياسمين رئيس عرض فيلم الفستان الأبيض، ولكن لم يحدد حتى الآن موعد عرضه.