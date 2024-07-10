أبطال مسلسل رقم سري .. وعلاقتهم بـ صوت وصورة

يجمع مسلسل رقم سري، مجموعة من نجوم الدراما، وهم الفنانة ياسمين رئيس، صدقي صخر، عمرو وهبة، ويعرض عبر منصة إلكترونية عربية شهيرة .

يشارك في بطولة مسلسل رقم سري بجانب ياسمين رئيس الفنان عمرو وهبة وصدقي صخر، وهو من إخراج محمود عبدالتواب وتأليف محمد سليمان عبدالملك، كما سيضم العمل عدد من النجوم الذين شاركوا في مسلسل صوت وصورة والذي يعد الجزء الأول، وتبدأ مرحلة التصوير أول أغسطس المقبل، وتدور أحداثه حول مشاكل الذكاء الاصطناعي .

مسلسل رقم سري، تدور أحداثه في إطار 30 حلقة ، من تأليف محمد سليمان عبدالملك، ومقرر أن يعرض عبر منصة إلكترونية شهيرة، وهو يعد الجزء الثاني لمسلسل صوت وصورة، بطولة الفنانة حنان مطاوع، صدق صخر، والذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه وحصد إشادات واسعة من قبل الجمهور والنقاد .

مسلسل صوت وصورة من بطولة النجوم حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة ولاء الشريف، صدقى صخر، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، ايمان الشريف، ، رامى الطمبارى عماد صفوت وعدد آخر من الفنانين، إخراج محمود عبد التواب وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى .

تدور أحداث المسلسل حول أزمة مواقع التواصل الاجتماعي ومساوئها وكيفية تأثيرها على المجتمع ومدى التضليل للواقع من خلال عرض قصة إنسانية، حيث تجسد حنان مطاوع شخصية سيدة مكافحة متزوجة من وليد فواز الذى يترك لها كل مصروفات المنزل وتتسبب وسائل التواصل الاجتماعى في مشاكل كثيرة بحياتهما.

وفي سياق متصل، انتهى صدقي صخر من تصوير فيلم قصر الباشا والذي يضم عددًا كبيرًا من الفنانين، هم: حسين فهمي، أحمد حاتم، نانسي صلاح، مايان السيد، صدقي صخر، حمزة العيلي، نبيل عيسي، وأحمد فهيم، ومحمد القس وسمية رضا والعمل من تأليف محمد ناير ومن إخراج محمد بكير.

ويعد فيلم قصر الباشا، بمثابة عودة للمخرج محمد بكير، إلى السينما بعد غياب دام ثلاث سنوات، وكان آخر أعماله السينمائية فيلم عروستي، وكان من بطولة أحمد حاتم، صابرين، جميلة عوض، أسماء جلال، محمود البزاوي، ندا أكرم، زينب غريب، هند عبد الحليم، بسنت النبراوي، مروان يونس، تأليف مصطفى البربري.



آخر أعمال صدقي صخر

كانت آخر أعمال صدقي صخر، مسلسل كامل العدد بلس 1 ، والذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي 2024.

مسلسل كامل العدد +1 بطولة دينا الشربينى، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجى، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوى وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.

تدور أحداث مسلسل كامل العدد +1 في إطار اجتماعى لايت، حيث يواجه الزوجان ليلى تيمور (دينا الشربيني) وأحمد مختار (شريف سلامة) مشاكل جديدة خاصة بابنائهما وحياتهما الزوجية، استكمالاً لما دار في أحداث الجزء الأول الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى 2023 .