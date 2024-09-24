العثور على جثمان متسلقة أمريكية مفقودة في جنوب إفريقيا

مأساة في جبل الطاولة..

تم العثور على جثة امرأة أمريكية كانت قد اختفت أثناء تسلقها لجبل الطاولة في جنوب إفريقيا. ووفقًا للمسؤولين، فإن بروك تشيفرونت، طالبة من ولاية نورث كارولينا، كانت في كيب تاون في إطار تدريبها في منظمة غير حكومية.

جاء البلاغ عن فقدان تشيفرونت، البالغة من العمر 20 عامًا، يوم السبت بعد توقف تطبيق تتبع كانت تستخدمه أثناء تسلقها بمفردها، مما جعل أصدقائها يشعرون بالقلق لعدم قدرتهم على الوصول إليها.

وقد تم اكتشاف جثتها يوم الأحد في منطقة جبلية تعرف باسم "ذيل الشيطان".

أفادت حدائق جنوب أفريقيا الوطنية (SANParks) بأن تشيفرونت غادرت غرفتها عند الظهر لتسلق الجبل. وقام أصدقاؤها بالاتصال بالشرطة عندما لم تتلقَ أي تحديثات من تطبيق التتبع، ولم يتمكنوا من الاتصال بها عبر الهاتف.

تم تنفيذ عملية بحث سريعة من قبل الرعاة وفرق البحث والإنقاذ حتى تم إيقافها في وقت متأخر من يوم السبت.

انضمت طائرة هليكوبتر إلى عملية البحث في اليوم التالي وساعدت في تحديد موقع جثتها على "ذيل الشيطان".

"الظروف المحيطة بوفاة المتسلقة لا تزال قيد التحقيق"



وفقًا لبيان صادر عن SANParks، مشيرة إلى أنه سيتم إجراء تشريح للجثة لتحديد سبب الوفاة المحتمل.

وفي منشور على فيسبوك، عبّر والد تشيفرونت عن حزنه العميق قائلاً: "الله يساعدني ويساعدنا"، وكانت تشيفرونت طالبة في جامعة نورث كارولينا في تشابل هيل وتقوم بتدريبها في منظمة غير حكومية.

في حين نفت سلطات الجنوب الأفريقية وجود مشاكل جريمة في حديقة جبل الطاولة الوطنية، فقد دعت الزوار إلى تجنب التسلق بمفردهم.