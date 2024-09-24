حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية الطب البشري في جامعة الفيوم

شهدت الدكتورة نجلاء الشربيني القائم بأعمال عميد كلية الطب بجامعة الفيوم فعاليات حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية الطب، وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم فؤاد العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمشرف على قطاع شئون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتورة هدير عبد الغفار وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد الجندي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد صلاح منسق عام الأنشطة الطلابية بالكلية، وأعضاء هيئة التدريس، ومحمد ميزار القائم بأعمال مدير عام الكلية والإداريين والطلاب بالكلية، وذلك اليوم الثلاثاء بقاعة المؤتمرات بالكلية.

وأكدت الدكتورة نجلاء الشربيني على المسئولية الكبيرة التي تقع على عاتق الطلاب الجدد باعتبارهم سفراء لكلية الطب البشري بجامعة الفيوم أمام المجتمع الخارجي، كما أشارت إلى أهمية اختيار تخصص معين من تخصصات الطب والتركيز عليه دون الجمع بين تخصصين في آن واحد، وأضافت أن إدارة الكلية تهتم بعقد العديد من الندوات والمؤتمرات العلمية بشكل دوري والتي تهدف إلى تحقيق الاستفادة القصوى للطلاب في مختلف التخصصات، كما أعلنت أن الكلية في انتظار نتيجة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد خلال الأيام القليلة المقبلة.

نصائح للطلاب

وعبرت الدكتورة هدير عبد الغفار عن سعادتها باستقبال دفعة جديدة من الأطباء في صرح طبي كبير مثل كلية الطب بجامعة الفيوم، ووجهت عددًا من النصائح للطلاب أهمها التسلح بالتقوى والإيمان ومراعاة الضمير في علاج المرضى وبذل مجهود كبير من خلال التطلع إلى كل ما هو جديد في عالم الطب أثناء الدراسة، وأيضًا بعد التخرج وأيضًا الاهتمام بعمل زيارات دورية للمكتبة الخاصة بالكلية لإثراء العلم والمعرفة.

وخلال كلمته رحب الدكتور محمد صلاح بالطلاب الجدد في رحاب كلية الطب وأكد أن إدارة الكلية تسعى إلى تحقيق آمال وطموحات الطلاب من خلال عمل استطلاع رأي بشكل مستمر عن أداء العملية التعليمية بالكلية، كما أشار إلى أهمية المشاركة في الأنشطة الطلابية لما لها من دور هام في بناء شخصية الطالب معربًا عن أمانيه بقضاء سنة دراسية سعيدة.

وتحدث عن الصعوبات التي يواجهها الطلاب في كلية الطب مشيرًا إلى حقوق وواجبات الطالب الجامعي وأهمية تنظيم الوقت واختيار الطريقة المناسبة لتفريغ الطاقات والضغوط الدراسية، وذلك من خلال المشاركة في الأنشطة الطلابية المختلفة معبرًا عن فخره واعتزازه بحصول أبناء كلية الطب على لقب الطالب والطالبة المثاليين على مستوى كليات الجامعة خلال العام الماضي.وعلى هامش الحفل قام عدد من الطلاب بتقديم بعض الفقرات الفنية المتنوعة.

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