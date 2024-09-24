جامعة الزقازيق: مد فترة القبول بالدراسات العليا حتى 18 أكتوبر القادم

عقد مجلس جامعة الزقازيق اليوم الثلاثاء الموافق ٢٤ أغسطس ٢٠٢٤، اجتماعه الدوري بجلسته رقم ٥٨٠ برئاسة الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، وبحضور نواب رئيس الجامعة، وأمين عام الجامعة، وعمداء ووكلاء الكليات.

في بداية المجلس تقدم الدرندلي بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وأسرة الجامعة، والشعب المصري بمناسبة المولد النبوي الشريف والعام الدراسى الجديد ، سائلًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر الغالية من كل سوء ومكروه.

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة الانتهاء من إعلان الجداول الدراسية وتوزيع الطلاب على التخصصات بالأقسام العلمية، ومراعاة الخريطة الزمنية التى أعلنها المجلس الأعلى للجامعات، مشيراً إلى أهمية الأنشطة الطلابية ودورها فى صقل مهارات الطلاب

وافق المجلس على مد فترة القبول بالدراسات العليا ( دبلوم -السنة التمهيدية للماجستير- الماجستير -الدكتوراة ) للعام الجامعي (٢٠٢٥/٢٠٢٤) لمدة أسبوعين لتمتد حتى ٢٠٢٤/١٠/١٨م، كما وافق المجلس على تسكين عدد ٢٣ من أعضاء هيئة التدريس على درجة "أستاذ" من كليات ( الطب البشرى - طب جراحة الفم والاسنان - الطب البيطرى- الهندسة - زراعة- التربية الرياضية للبنين والبنات) ، وتسكين ٣٣ من أعضاء هيئة التدريس على درجة "أستاذ مساعد" بكليات ( الطب البشرى - الطب البيطرى- - الهندسة -العلوم - التمريض - الزراعة - التربية - التجارة - الحقوق - التربية النوعية).

ووافق مجلس الجامعة أيضاً على مقترح مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وهو بداية مهرجان البيئة الثاني والعشرين (٢٠٢٥/٢٠٢٤) تحت شعار " بداية جديدة لبناء الإنسان" متضمنةً إقامة مهرجان التسوق الخيري بساحة كلية الآداب في الفترة من ١١/١٦ حتى ٢٠٢٤/١٢/١٥م.

وبمناسبة مرور خمسين عاماً على إنشاء جامعة الزقازيق، أشار رئيس الجامعة إلى استمرار عملية التطوير الداخلي والخارجي لمباني الجامعة والمسطحات الخضراء والمناظر الطبيعية بالجامعة، حيث تم الانتهاء من نسبة كبيرة من مراحل التطوير، والموافقة أيضاً على إصدار عملة تذكارية فضية وطابع تذكاري بريدي بمناسبة اليوبيل الذهبي للجامعة.

فى السياق ذاته وافق المجلس على ترتيب زيارات من قبل عمداء ومعاهد الجامعة للأساتذة المتميزين والإداريين بكليات ومعاهد الجامعة، في مجموعات يتكون كل منها من عدد ٥٠ للتعرف على متحف آثار الجامعة لتحقيق الأهداف القومية للمتحف.

وأكد الدرنلي أن المتحف يمثل ثروة قومية وواجهة حضارية فريدة للجامعة وتاريخها القديم ولحفائرها المتميزة، مشيراً إلى أهمية ربط الطلاب ومنتسبي الجامعة بتاريخها العريق المتميز.

وأشار الدكتور محمود عمر عميد معهد حضارات الشرق الأدني القديم، إلى بعثة حفائر الجامعة التي كشفت عن عدد ضخم من القطع الأثرية، التى تم إضافتها لمتحف الجامعة الذي تأسس على مساحة حوالي ٢٧٥٠ متر بمبنى إدارة الجامعة، حيث يضم عدد ٢١٧٣ رقم أثري مؤرخ بعصور مختلفة من الحضارة المصرية القديمة .

وفي الختام، قدم مجلس الجامعة بخالص العزاء والمواساة لأسرة المغفور له الدكتور حمدون الحسينى محمد أحمد سالم السنهوتى الأستاذ المتفرغ بقسم الجراحة العامة بكلية الطب البشري، داعين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة وان يلهم ذويه الصبر والسلوان.