لبنان يشهد موجة غير مسبوقة من الإعتداءات الإسرائيلية

قال مراسل القاهرة الإخبارية من جنوب لبنان، إن إسرائيل مازالت تشن غارات متتالية على القرى اللبنانية بالأخص القرى الواقعة في عمق الجنوب اللبناني، مشيرا إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي نفذت سلسلة من الغارات في الساعات الأخيرة استهدفت فيها عدة مناطق في الجنوب وتحديدا في منطقة قضاء صيدا.

شرق لبنان

وأضاف خلال مداخلة مذاعة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن إسرائيل نفذت غارات استهدفت فيها شرق لبنان خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن الإعتداءات المتكررة من إسرائيل على المناطق اللبنانية المختلفة تؤدي إلى ارتفاع أعداد الشهداء والمصابين، بالإضافة إلى ارتفاع أعداد النازحين من المناطق المستهدفة من جانب الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى أن القرى الواقعة في جنوب لبنان يسودها الآن نوع من الهدوء الحذر نتيجة للغارة الأخيرة التي تعد الأعنف في تاريخ المواجهات بين لبنان وإسرائيل.

الإعتداءات الإسرائيلية

وأوضح أن لبنان تشهد موجة غير مسبوقة من الإعتداءات الإسرائيلية، مشيرا إلى أنه تم تسجيل 492 شهيد جراء العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان حسب تصريحات وزارة الصحة اللبنانية، ذاكرا تصريحات وزارة الصحة التي تفيد أيضا بأن هناك أكثر من 1600 مصاب نتيجة لهذا العدوان.