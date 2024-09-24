تطهير مخر سيل الاقواز قبل دخول الشتاء خوفا من تكرار مخاطر سيل العام الماضي

أهالي قرية الاقواز التابعة لمركز ومدينة الصف جنوب الجيزة بناشدون الدكتور هاني سويلم, وزير الري والموارد المائية بإلقاء النظر على مخر سيل الاقواز والذي يمر بداخل القرية البالغ تعداد سكانها أكثر من 40 ألف نسمة, مطالبين سيادته بتطهير مخل السيل وتأهيله جوانبه المتهدم بعضها حاليا قبل دخول فصل الشتاء خوفا من تهدم جوانبه مرة أخري مثلما حدث في سيل عام 2020 وتسبب في فقدان الأرواح بقرية الديسمي .



وقال المهندس محمد مجدي أحد أهالي القرية, أن مخر سيل الأقواز ملئ بالحشائش ومتراكم به المخلفات الصلبة بكميات كبيرة وبعض جوانبه متهدمه ومنهارة تماما ولم يتم إصلاحه ونحن على مشارف دخول فصل الشتاء وهذا يعوق مرور مياه السيول القادمة من جبل الصف بداخله حينما تحدث ونخشى أن تتكرر حادثة سيل عام 2020 والتي أدى لتهدم مخر سيل الديسمي والاقواز ما تسبب في فقد أرواح الناس والماشية وتهدم المنازل .



وقال المهندس أحمد حمدي, أحد أهالي القرية, أننا نطالب بأقل الحقوق للحفاظ على حياة وصحة مواطني القرية خوفا من تكرار تهدم جوانب مخر السيل مثلما حدث في سيل عام 2020 ولولا عناية الله لغرقت القرية بأكملها وراحت ضحايا كثيرة بسببه, مضيفا أننا نحيا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أدخل قريتنا في مبادرة حياة كريمة ووفر بها كافة المرافق والخدمات الشاملة التعليمية والصحية والاجتماعية والرياضية والثقافية وغيرها .

