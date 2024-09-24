التحول الرقمي بجامعة جنوب الوادي يُجري اختبارات لـ 107 باحثين

أعلن الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي أن مركز التحول الرقمي مستمر في إجراء الاختبارات للباحثين من أعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم، والجهاز الإداري من داخل الجامعة، وكذا الراغبين في الحصول على شهادة التحول الرقمي من خارج الجامعة.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن المركز قام بإجراء الاختبارات الإلكترونية للتحول الرقمي لعدد (107) من الباحثين "دبلوم، ماجستير، دكتوراه" في الدورة رقم 161 .

وأشار الدكتور محمد عبدالصبور مدير مركز التحول الرقمي بجامعة جنوب الوادي الى أن المركز يواصل عقد الاختبارات الالكترونية في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجامعة، وبما يدعم جهود الدولة في تحقيق التحول الرقمي

وقد شارك في إجراء الاختبارات الدكتور عماد على منسق الامتحانات بمركز التحول الرقمي، والدكتور الأمير حسين، منسق التدريب بالمركز.

بدء الدراسة:

أعلنت جامعة جنوب الوادي، اليوم الأربعاء، الخريطة الزمنية المقترحة للعام الجامعي 2024/2025 على أن تكون بداية العام الدراسي يوم السبت الموافق 28/9/2024 ونهاية الدراسة بالفصل الدراسي الأول الخميس 2/1/2025.

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الاول من 4/1/2025 حتى 23/1/2025 وتكون بداية الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 8/2/2025 وتنتهي الدراسة بالفصل الدراسي الثاني 29/5/2025 على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو 2025 وموعد امتحانات الدور الثاني بكليات الجامعة بقنا والغردقة للعام الجامعي 2024/2025 تبدا 7/9/2025.

المدن الجامعية

وأعلنت الجامعة، فى وقت سابق، إعادة فتح باب التقديم للمدن الجامعية للطلاب الجدد والقدامى اعتبارا من اليوم وحتى منتصف ليل الأحد ٢٢ سبتمبر.

وأورد الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن ا التقديم يتم من خلال الرابط الالكتروني لتطبيق مدينة.

وأكد الدكتور عماد علي عميد كلية الحاسبات والمعلومات والمشرف على التطبيق ضرورة تسجيل البيانات بدقة على التطبيق

وفي السياق ذاته، كان رئيس الجامعة، قد أعلن فتح باب التقديم للمدن الجامعية للطلاب الجدد والقدامى اعتبارا من الاثنين ٩ سبتمبر 2024 حتى منتصف ليل الخميس 12 سبتمبر 2024.

وأشار الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه يتم تسجيل البيانات على رابط التقديم.

وأوضح الدكتور عماد علي عميد كلية الحاسبات والمعلومات والمشرف على التطبيق الإلكتروني (مدينة) ضرورة استيفاء طلب التسكين ببيانات دقيقة وعمل حساب على التطبيق قبل الدخول.