مرتضى منصور يقاضي فيلم الملحد.. تفاصيل

أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، دعوى تطالب بوقف وسحب تراخيص فيلم الملحد إلى المفوضين، وتحديد جلسة 27 أكتوبر لنظرها

وقرر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، اتخاذ إجراءات قضائية ضدَّ فريق عمل فيلم الملحد من تأليف إبراهيم عيسى.

مرتضى منصور يقاضي وزير الثقافة ورئيس الرقابة بسبب فيلم الملحد

وقال مرتضى منصور، إنه رفع دعوى قضائية ضد أحمد فؤاد وزير الثقافة، ورئيس الرقابة على المصنفات الفنية خالد عبد الجليل وإبراهيم عيسى وأحمد السبكي.



وكان المنتج أحمد السبكي أعلن عن عرض فيلم الملحد، بطولة الفنان أحمد حاتم، في شهر أغسطس، والعمل من إخراج محمد العدل، وتأليف الكاتب الصحفي والإعلامي إبراهيم عيسى



وفي سياق متصل، قررت محكمة القضاء الإداري إحالة دعوى تطالب بعرض فيلم الملحد بالسينمات إلى مفوضي المجلس لإعداد تقرير بالرأي مع تحديد جلسة 27 أكتوبر.



وتطالب الدعوى بعرض فيلم الملحد في السينمات والتصدي لخفافيش الظلام وفلول التيارات التكفيرية الرجعية، مع احالتهم للنيابة العامة عن جرائم الإرهاب والتطرف الفكري ومحاولة هدم الدولة المدنية