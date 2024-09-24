عمر مرموش.. من موهبة شابة إلى نجم البوندسليجا

سطع نجم عمر مرموش مهاجم فرانكفورت الألماني بعد تألقه مع فريقه بتسجيله أربعة أهداف في كافة المسابقات، وصنع 3 أهداف آخرين في الموسم الحالي بعد خوض 5 مباريات.

أصبح مرموش خلف هاري كين مهاجم بايرن ميونخ المتصدر بفارق هدف، ويقدم نجم فرانكفورت مستويات مميزة جعلته، تحت أنظار الأندية الإنجليزية بعدما أبدت أندية نوتنجهام فورست، ووست هام يونايتد وكريستال بالاس اهتماما بالدولي المصري، بالإضافة لآرسنال وليفربول وفقا للتقارير الإنجليزية الأخيرة.

في عام 2017، أعلن نادي فولفسبورج الألماني عن ضم اللاعب المصري الشاب عمر مرموش إلى صفوف فريقه تحت 23 سنة، حيث تحدث المدير الرياضي للفريق آنذاك، بابلو تيام، عن التوقعات الكبيرة التي يأملها النادي على اللاعب المصري الموهوب.

في رسالة خاصة من النادي حينها، بعد التواصل مع نادي فولفسبورج، أوضح تيام رؤيته لمرموش قائلاً:

"نحن سعداء للغاية بتوقيعنا مع عمر مرموش في الصيف، إنه لاعب شاب وموهوب للغاية ونتوقع منه الكثير في المستقبل. سرعته وتحكمه بالكرة من سماته المميزة. ولكن الدوري الألماني الإقليمي (Regionalliga) هو دوري صعب للغاية وجيد، وعليه أولاً أن يتأقلم مع بلدنا والدوري الصعب الذي نلعب فيه. إذا تأقلم بسرعة، أعتقد أنه سيساعدنا على تقديم موسم جيد وسيطور مهاراته الكروية.



على الرغم من الصعوبات التي كانت تواجه مرموش في التأقلم مع الأجواء الجديدة والدوري الصعب، إلا أنه سرعان ما استطاع أن يظهر إمكانياته الكبيرة، مرورا باللعب مع الفريق الرديف لفولفسبورج قبل أن يتم تصعيده إلى الفريق الأول في أكثر من مباراة، ثم إعارته إلى سانت بولي بالدرجة الثانية من الدوري الألماني قبل أن يعار مجددا إلى شتوتجارت ويبدأ بالظهور بشكل جيد، قبل أن يقرر فولفسبورج الاعتماد عليه في موسمه الأخير معهم، في موسم 2022-2023، ويرحل إلى فرانكفورت ويتوهج مهم.

أصبح مرموش اليوم واحدًا من نجوم الدوري الألماني (البوندسليجا) ويلعب دوراً بارزاً سواء مع فريق فرانكفورت أو مع منتخب مصر.

كان انتقاله إلى فولفسبورج من وادي دجلة في 2017، نقطة تحول في مسيرة مرموش، حيث كانت مهاراته التي ظهرت عليه، من سرعة وتحكم بالكرة من العوامل التي ساعدته على التألق.

وقد أظهر خلال المواسم اللاحقة أنه ليس فقط قادرًا على التكيف مع مستويات أعلى من التحديات، بل وأنه قادر على المنافسة على أعلى المستويات.

اليوم، وبعد مرور سنوات من هذا الانتقال، أصبح مرموش نجمًا معروفًا في الدوري الألماني، مما يعزز ما قاله تيام عن قدرته على التطور وتحقيق نجاحات كبيرة.

كان مرموش أنتقل إلى فولفسبورج في 2017، ولعب مع فريق تحت 19 عاما وسجل 3 أهداف، قبل أن يتم تصعيده إلى فريق الرديف و شارك في 36 مباراة خلال 3 سنوات وسجل 11 أهداف، قبل أن يصعد إلى الفريق الأول مع فولفسبورج ويلعب 6 مباريات.

الإعارات في سانت باولي وشتوتجارت (2021 - 2022):

تمت إعارة مرموش إلى نادي سانت باولي في الدرجة الثانية في موسم 2021، حيث قدم أداءً رائعًا بتسجيله العديد من الأهداف، في موسم 2020-2021، وشارك في 21 مباراة وساهم في 10 أهداف حيث سجل 7 أهداف وصنع 3 آخرين.

كما أعير إلى شتوتجارت في موسم 2022، حيث واصل التألق في البوندسليجا، وساهم في إنقاذ الفريق من الهبوط، وشارك في 21 مباراة مسجلا 3 أهداف وصنع 5 آخرين.

العودة إلى فولفسبورج (2022 - 2023):

عاد مرموش إلى فولفسبورج وأصبح جزءًا من الفريق الأول في موسم 2022 - 2023، حيث قدم مستويات جيدة ساعدت الفريق في البوندسليجا وشارك في 36 مباراة سجل 6 أهداف وصنع هدف وحيد.



آينتراخت فرانكفورت :



في صيف 2023، انضم مرموش إلى آينتراخت فرانكفورت في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع فولفسبورج، ليواصل مسيرته المتميزة في الدوري الألماني، وشارك معهم حتى الأن في 46 مباراة وسجل 21 هدفا وصنع 9 آخرين.