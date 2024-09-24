الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

جامعات ومدارس

انطلاق أكاديمية الريشة الطائرة لذوي الهمم بنادي جامعة حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلن نادي جامعة حلوان عن انطلاق فعاليات أكاديمية الريشة الطائرة لذوي الهمم، تحت رعاية مجلس الإدارة برئاسة الدكتور السيد قنديل. 

وأكد رئيس جامعة حلوان أهمية إتاحة الفرص الرياضية لجميع فئات المجتمع، في مبادرة تعكس التزام النادى بالمسؤولية المجتمعية والدمج الرياضي.

وأكد الدكتور أحمد فاروق، المدير التنفيذي لنادي جامعة حلوان، أن "الأكاديمية تستهدف جميع الفئات العمرية، وتهدف إلى نشر ثقافة ممارسة الريشة الطائرة وتطوير مهارات اللاعبين، إذ تحظى هذه الرياضة بشعبية كبيرة خاصة بين الناشئين، وتوفر العديد من الفوائد الصحية للممارسين، بما في ذلك تحسين اللياقة البدنية وزيادة مرونة وقوة العضلات."

وتشهد الأكاديمية إقبالاً ملحوظاً منذ انطلاقها، حيث تقدم تدريبات تحت إشراف نخبة من أفضل مدربي الريشة الطائرة في مصر. 

وتجري التدريبات يومي السبت والاثنين في تمام الساعة 2:30 ظهرا، وحدد النادي رسوم اشتراك تبلغ 350 جنيهاً لأبناء العاملين و400 جنيهاً لغيرهم.

استراتيجية شاملة لنادي جامعة حلوان

تأتي هذه المبادرة في إطار استراتيجية شاملة لنادي جامعة حلوان تهدف إلى توسيع قاعدة ممارسي الرياضة، وتنمية المواهب الشابة، وتعزيز دور النادي في خدمة المجتمع. كما تعكس التزام النادي بتشجيع ممارسة الرياضة بين مختلف الفئات العمرية والقدرات، مؤكدة على مبدأ الشمولية والمساواة في الفرص الرياضية.

وبهذه الخطوة الرائدة، أكد نادي جامعة حلوان مكانته كمؤسسة رياضية رائدة تسعى لتحقيق التميز ليس فقط على المستوى الرياضي، بل أيضاً على المستوى الاجتماعي والإنساني.

 

مواد متعلقة

وزير التعليم العالي يكرم معهد النيل العالي للهندسة 

رئيس جامعة القاهرة يستقبل وفد جامعة جوان دونج الصينية

الواجبات المدرسية الموحدة تغضب أولياء الأمور

مهرجان لاستقبال طلاب جامعة عين شمس

جامعة حلوان الأهلية تستقبل لجنة فنية متخصصة لفحص كلية الطب

جامعة حلوان تنظم المعرض التسويقي لبرامج كلية الفنون التطبيقية

برنامج تأهيلي لتقديم الدعم النفسي للطلاب في مدن جامعة عين شمس

آلية تطبيق الواجبات المنزلية الموحدة لطلاب المدارس

الجريدة الورقية