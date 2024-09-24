انطلاق أكاديمية الريشة الطائرة لذوي الهمم بنادي جامعة حلوان

أعلن نادي جامعة حلوان عن انطلاق فعاليات أكاديمية الريشة الطائرة لذوي الهمم، تحت رعاية مجلس الإدارة برئاسة الدكتور السيد قنديل.

وأكد رئيس جامعة حلوان أهمية إتاحة الفرص الرياضية لجميع فئات المجتمع، في مبادرة تعكس التزام النادى بالمسؤولية المجتمعية والدمج الرياضي.

وأكد الدكتور أحمد فاروق، المدير التنفيذي لنادي جامعة حلوان، أن "الأكاديمية تستهدف جميع الفئات العمرية، وتهدف إلى نشر ثقافة ممارسة الريشة الطائرة وتطوير مهارات اللاعبين، إذ تحظى هذه الرياضة بشعبية كبيرة خاصة بين الناشئين، وتوفر العديد من الفوائد الصحية للممارسين، بما في ذلك تحسين اللياقة البدنية وزيادة مرونة وقوة العضلات."

وتشهد الأكاديمية إقبالاً ملحوظاً منذ انطلاقها، حيث تقدم تدريبات تحت إشراف نخبة من أفضل مدربي الريشة الطائرة في مصر.

وتجري التدريبات يومي السبت والاثنين في تمام الساعة 2:30 ظهرا، وحدد النادي رسوم اشتراك تبلغ 350 جنيهاً لأبناء العاملين و400 جنيهاً لغيرهم.

استراتيجية شاملة لنادي جامعة حلوان

تأتي هذه المبادرة في إطار استراتيجية شاملة لنادي جامعة حلوان تهدف إلى توسيع قاعدة ممارسي الرياضة، وتنمية المواهب الشابة، وتعزيز دور النادي في خدمة المجتمع. كما تعكس التزام النادي بتشجيع ممارسة الرياضة بين مختلف الفئات العمرية والقدرات، مؤكدة على مبدأ الشمولية والمساواة في الفرص الرياضية.

وبهذه الخطوة الرائدة، أكد نادي جامعة حلوان مكانته كمؤسسة رياضية رائدة تسعى لتحقيق التميز ليس فقط على المستوى الرياضي، بل أيضاً على المستوى الاجتماعي والإنساني.



