بعد منعها من الدخول ..سيدة تهشم زجاج البنك الأهلي بالساحل

شهدت منطقة الساحل بالقاهرة واقعة أقدمت موظفة بإحدى مأموريات الضرائب بتهشيم الباب الزجاج للبنك الأهلي فرع “فكتوريا” بالساحل بمحافظة القاهرة، بعد مشادة كلامية مع أفراد الأمن الإداري.

تفاصيل الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا بتهشيم إحدى السيدات تعمل موظف بإحدى مأموريات الضرائب لزجاج باب البنك الأهلي بدائرة قسم شرطة الساحل.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص أن السيدة المتهمة بارتكاب الواقعة، حضرت إلى البنك الأهلي في غير مواعيد العمل الرسمية وتم منعها من الدخول من قبل أفراد الأمن الإداري.

وتابعت التحريات أنه بعد منع السيدة من الدخول إلى البنك وقعت مشادة بينهما وبين أفراد الأمن الإداري، فقامت بتهشيم الباب الزجاجي للبنك باستخدام حجر وتم اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفى سياق اخر وقع حريق داخل استراحة التمريض بمركز أورام بمحافظة سوهاج دون وقوع إصابات وانتقلت سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

تفاصيل الواقعة بتلقى، مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بنشوب حريق بسكن تمريض خاص بمعهد الأورام.

وعلى الفور وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، و12 سيارة إسعاف تحسبًا لأي طارئ، وتبين أن الحريق نشب فى الطابق الـ 3 بمبنى خاص بسكن التمريض وتمكنت قوات الحماية المدنية من محاصرة الحريق وإخماده.

وكشفت التحقيقات الأولية، عن نشوب الحريق بالمطبخ الموجود بالمركز وامتد الحريق إلى استراحة التمريض بالمبنى وقسم الأطفال، وتم على الفور السيطرة على الوضع ونقل أطقم التمريض والأطفال المقيمين بالقسم إلى مبنى آخر دون حدوث إصابات بينهم.

وأشارت التحريات الأولية، أن سبب اندلاع النيران يرجح أن يكون ماسًا كهربائيًا، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.