شبورة ونشاط للرياح.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

حذر خبراء الأرصاد من حالة الطقس خلال الأيام القادمة، حيث كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة بداية من اليوم الثلاثاء وحتى الأحد ٢٩ سبتمبر على معظم أنحاء البلاد.

فيما توقعت الأرصاد، أن يسود طقس حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

‫وتتعدد الظواهر الجوية خلال الأيام المقبلة، حيث يتوقع خبراء الأرصاد عدد من الظواهر الجوية منها الشبورة المائية خلال الساعات الصباحية الأولى على المناطق الزراعية والطرق القريبة منه المسطحات المائية، مع رياح معتدلة تنشط أحيانا على فترات.

انخفاض قيم درجات الحرارة

وكشف المركز الإعلامي، أن حالة الطقس سوف تتأثر خلال الأيام القادمة إلى أن انخفاض قيم درجات الحرارة يحدث نتيجة الكتل الهوائية الشمالية القادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، إضافة إلى وجود منخفض في طبقات الجو العليا مما يعمل على تكوين السحب المنخفضة والمتوسطة التي تساعد على حجب أشعة الشمس وتلطيف درجة حرارة الأرض.

وأوضحت الأرصاد أن نسب الرطوبة مازالت مرتفعة لكنها تنخفض بشكل طفيف عن الأسابيع الماضية، ذاكرا أن قيم درجات الحرارة ونسب الرطوبة ستقل بشكل تدريجي نتيجة لبداية فصل الخريف.

ونشرت الأرصاد إن جميع محافظات الجمهورية شهدت ارتفاعا ملحوظا في درجة الحرارة مع بداية هذا الأسبوع، لكن قيم درجات الحرارة بدأت تنخفض تزامنا مع بداية فصل الخريف يوم الأحد الماضي وبالأخص في فترات الليل المتأخرة والصباح.