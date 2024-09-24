وزير الرياضة يستقبل السفير الإيطالي بالقاهرة لتعزيز التعاون المشترك

استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، السفير الإيطالي في القاهرة، السيد ميكيلي كواروني، لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك بين مصر وإيطاليا في المجالات الشبابية والرياضية.

وخلال اللقاء، تم مناقشة توسيع آفاق التعاون بين البلدين من خلال تبادل الخبرات والبرامج التي تهدف إلى تنمية قدرات الشباب في كلا الدولتين، وتعزيز دور الرياضة كأداة لتحقيق التفاهم الثقافي والتقارب بين الشعوب ونشر الألعاب الرياضية الإيطالية في مراكز الشباب والأندية.



كما تطرق الجانبان إلى أهمية تنظيم الفعاليات المشتركة في المجال الرياضي، واستضافة البطولات الدولية في مصر، بالإضافة إلى التبادل الرياضي للمنتخبات المصرية في مختلف الالعاب.

الفعاليات والمعسكرات الرياضية والمبادرات الشبابية المشتركة أهم اوجه التعاون بين الجانبين



ووجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدعوة للسفير الايطالي لعمل جولات مختلفة داخل مراكز التنمية الشبابية، وحضور افتتاح مركز التنمية الشبابية الجزيرة ٢ في أكتوبر المقبل، ونزل شباب المنيا في الشهر ذاته، ونزل شباب رأس سدر في نوفبر المقبل.

وأكد وزير الرياضة على العلاقات الوثيقة التي تربط مصر وإيطاليا في مختلف المجالات، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون في القطاعين الشبابي والرياضي لما لهما من دور استراتيجي في بناء أجيال قادرة على مواجهة تحديات المستقبل.

من جانبه، أعرب السفير الإيطالي عن تقديره العميق للعلاقات الثنائية بين البلدين، معبراً عن رغبة إيطاليا في تعزيز الشراكة مع مصر في المجالات التي تدعم تطوير الشباب والنهوض بالقطاع الرياضي، كما تقدم بمقترح لوزير الرياضة لنشر رياضة "الباسكن" والتي لها شعبية في ايطاليا في مصر وهي رياضة تجمع بين ذوي الهمم و الاصحاء في نفس الفريق.

وأبدى السفير إعجابه الشديد بالطفرة الانشائية التي تشهدها مصر في عهد الرئيس السيسي ومنها العاصمة الادارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة.

حضر اللقاء السيد مارتينو ميللي رئيس الوكالة الايطالية للتعاون الإنمائي الدولي ولفيف من قيادات الوزارة.