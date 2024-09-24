المصرف المتحد يقدم 20 خدمة ومبادرة لدعم ذوي الهمم

بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة الاشارة, والذي اعلنته الامم المتحدة في يوم 23 سبتمبر من كل عام لدعم ذوي الهمم عالميا

عرض المصرف المتحد اليوم تقرير يتضمن 20 خدمة متميزة علي 4 محاور رئيسية هي: البنكي والصحي والتعليمي والثقافي.

محور الخدمات البنكية

يتيح المصرف المتحد مجموعة من الخدمات البنكية المتميزة سواء المعاملات التقليدية او المتوافقة مع احكام الشريعة. تقدم للعملاء من ذوي الهمم من خلال 68 فرعا المنتشرين بجميع انحاء الجمهورية.

خصص المصرف المتحد 8 فروع لخدمة ذوي الهمم. وتقديم الخدمات البنكية وفقا لمعايير الجودة العالمية. بعدد من محافظات الجمهورية وهم : القاهرة - الجيزة - دمياط - بورسعيد - والعلمين الجديدة.

تأهيل هذه الفروع ببنية تحتية مجهزة علي اعلي مستوى لاستقبال العملاء من ذوي الهمم. وتوفير اعلي درجات السهولة والانسيابية في الحركة سواء داخل الفرع او خارجه. بهدف التيسير عليه وجعل التجربة البنكية اكثر سهولة له.

تدريب اكثر من 140 موظف خدمة عملاء علي التعامل بلغة الاشارة مع العملاء من ذوي الهمم حتي تضمن لهم التواصل الجيد والمستمر لنقل المعلومة البنكية بنجاح.

طباعة الاوراق والمستندات البنكية التي يحتاج لها العملاء من ذوي الهمم بطريقة برايل حتي تضمن لهم تجربة قراءة جيدة للمنتجات والخدمات البنكية كذا الشروط والاحكام وفقا لقواعد البنك المركزي المصري لضمان الشفافية الكاملة.

اتاحة مواد اعلامية سواء صوتية او مرئية بلغة الاشارة حتي تضمن التواصل المستمر مع العملاء من ذوي الهمم.

اتاحة البطاقات البنكية بانواعها المختلفة سواء مدين او دائن تقليدية او متوافقة مع احكام الشريعة باحرف وارقام بارزة حتي تسهل علي العميل من ذوي الهمم مهمة التعرف عليهم.

اتاحة جميع الخدمات الرقمية من خلال حزمة "بنكك علي الخط "وتتضمن (المحفظة البنكية - والانترنت البنكي - والموبيل البنكي). بهدف التسهيل علي العملاء من ذوي الهمم في اجراء جميع معاملاتهم البنكية علي مدار الساعة 7 ايام في الاسبوع ومن اي مكان بمحافظات مصر.

توفير الدعم الفني من خلال مركز الاتصال المصرف المتحد للعملاء من ذوي الهمم.

توفير خدمات التليفون البنكي الصوتي للعملاء من ذوي الهمم للتعامل علي حساباتهم لدي المصرف المتحد بمنتهي السهولة واليسر.

اتاحة 23 ماكينة صراف آلي متخصصة في خدمات ذوي الهمم منتشرة بجميع محافظات الجمهورية تمكنهم من اجراء كافة معاملاتهم البنكية بسهولة ويسر.

طرح مجموعة من الخدمات البنكية المتميزة لذوي الهمم منها : الحسابات بانواعها - التمويلات الشخصية بانواعها – خدمة التمويل العقاري لاسكان محدودي ومتوسطي الدخل – مجموعة فريدة من الشهادات والاوعية الادخارية العملة المصرية والعملات الاجنبية.

تنظيم حملات للشمول والتثقيف المالي تستهدف نشر الثقافة البنكية والتوعية باهمية التمكين الاقتصادي ب3 محافظات : الدقهلية – دمياط – القاهرة.

الخدمات الصحية

لم يدخر المصرف المتحد وسعا في دعم ومساندة ذوي الهمم بعدد من محافظات الجمهورية. فاولي هذه الفئة رعاية خاصة ضمن جهوده في مساندة الخدمات الصحية. حيث قام بتنظيم قافلتين للدعم الطبي لذوي الهمم بعدد من المحافظات الحدودية والتي يصعب الوصول بالخدمات الطبية لهم منها : محافظة جنوب وشمال سيناء وذلك علي مدار عامين متتاليين بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير.

القافلة الاولي - كانت موجهه لمحافظة جنوب سيناء في عام 2023 – تم الكشف على 1535 مستفيد من ذوى الإحتياجات الخاصة علي امراض : الرمد – العظام – الباطنة - الأنف و الأذن – الجراحة – والمسالك بولية.

تضمنت القافلة صيدلية متكاملة تضم جميع أنواع العلاج من : نظارات طبية تقدم للمستفيد بعد اجراء الكشف عليه. كذلك عمل التحاليل و الإشاعات اللازمة. بالاضافة الي اجراء عدد من العمليات الجراحية. كذلك تقديم سماعات لضعاف السمع الأجهزة التعويضية للمحتاجين.

القافلة الثانية – وجهت لمحافظة شمال سيناء هذا العام 2024 – حيث تم الكشف علي 695 مستفيد من ذوي الهمم ضد امراض :- الرمد – العظام – باطنة- أنف و أذن – جراحة – مسالك بولية.

وتضمنت القافلة صيدلية متكاملة تحتوي جميع أنواع العلاج التى يحتاجها المستفيد من : نظارات طبية واجراء التحاليل والإشاعات. فضلا عن العمليات الجراحية. وتقديم سماعات لضعاف السمع و كذا الأجهزة التعويضية للمحتاجين و كراسي كهربائية و متحركة.

الخدمات التعليمية

مسابقة المصرف المتحد السنوية للقرآن الكريم – وذلك استمرارا لتبنى المصرف المتحد برنامج اجتماعي, ثقافي وعلمي متكامل لتعهد ورعاية حفظة كتاب الله من النشئ. قام المصرف المتحد في عام 2019 الماضي بادراج ذوى الإحتياجات الخاصة. حيث وصل عددهم الي 517 من حفظة كتاب الله هذا العام. ب 17 محافظة علي مستوي الجمهورية هم: الغربية – المنوفية - الشرقية – كفر الشيخ – الدقهلية - المنيا – سوهاج – بنى سويف - أسيوط - الإسكندرية – مرسى مطروح – البحيرة - السويس – الإسماعيلية – بورسعيد – دمياط - محافظة جنوب سيناء تشمل المدن : الطور – سانت كاترين و الوديان المحيطة – رأس سدر – أبوزنيمة – أبورديس – نويبع – دهب – شرم الشيخ.

المسابقة الدولية لليجو الروبرت والبرمجيات – حيث شارك المصرف المتحد بالتعاون مع مؤسسة أصداء برعاية مسابقة الليجو للروبوت علي مدار عامين متاليين هم :-

عام 2023 - حيث شارك 21 طالب من الصم بالمسابقة واحرزوا المركز الثاني. ليشاركوا مشاركة فى مسابقات الروبوت محليا و دوليا. بما يتيح لهم الحصول على منح دراسية كاملة بالأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا.

عام 2024 - سيقوم المصرف المتحد برعاية 15 متسابق من الصم فى مسابقة الألومبياد الدولية للروبوت والتى تقام اكتوبر القادم 2024 بمحافظة الاسكندرية.

الاعلام والثقافة

اطلاق حملة "المس حلمك" السنوية منذ 2019 – هي عبارة عن سلسلة من الحملات الاعلامية السنوية الموجهه لذوي الهمم علي مستوى جميع انحاء الجمهورية. تستهدف الحملات تمكين الطاقات الكامنة لهذه الشريحة بعناصرها المختلفة من الشباب والمراة.

كذلك اطلاق عدد من التقارير الاعلامية المصورة والافلام الاعلانية والدعائية المسموعة والمرئية بعدد من المواقع الالكترونية وايضا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن مجموعة من الصحف المطبوعة المتخصصة منهم: الاخبار بريل.

اطلاق سلسلة من الندوات التوعوية لتمكين ذوي الهمم وتأهيلهم للدخول بمنظومة الشمول المالي برعاية البنك المركزي المصري.

تنظيم يوم تطوعي لفريق عمل المصرف المتحد لتعلم لغة الاشارة، حتى يضمن استمرار قنوات التواصل المباشرة مع هذه الفئة المستهدفة.