سعر الجنيه الاسترليني أمام الجنيه بالبنوك اليوم الأربعاء

استقر سعر الجنيه الاسترليني اليوم الثلاثاء 23- 9 - 2024، مقابل الجنيه المصرى بالبنوك العاملة في مصر، مسجلا فى البنك المركزي سعر 64.65 جنيه للشراء، و64.84 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلى المصرى سجل سعر 64.37 جنيه للشراء، 64.91 جنيه للبيع، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزى المصرى

64.65 جنيه للشراء.

64.84 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى

64.37 جنيه للشراء.

64.91 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر

64.82 جنيه للشراء.

65.07 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية

64.97 جنيه للشراء.

65.07 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى "cib"

64.35 جنيه للشراء.

64.83 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك العقاري

64.82 جنيه للشراء.

65.07 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

6491 جنيه للشراء.

65.15 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك القاهرة

64.85 جنبه للشراء.

65.06 جنيه للبيع.

قفز اليوان الصيني إلى أعلى مستوى في 16 شهرا، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعدما أعلنت بكين عن خطوات تحفيزية جديدة تهدف لإنعاش الاقتصاد.

تلقى اليوان دعما من الإجراءات التحفيزية الجديدة التي أعلنها بنك الشعب الصيني، والتي تشمل خفض متطلبات الاحتياطي لدى البنوك بنحو 50 نقطة أساس، والإشارة إلى مزيد من الخفض المحتمل في أسعار الفائدة على الإقراض، بالإضافة إلى تدابير لدعم سوق العقارات.

ورغم أن اليوان انخفض في البداية خلال التعاملات الخارجية بعد الإعلان عن الإجراءات، ارتفع بعد ذلك 0.38 بالمئة إلى 7.0310 مقابل الدولار مع تحول التركيز إلى احتمالات زيادة النمو.

من جانب آخر ارتفع الدولار الأسترالي اليوم إلى أعلى مستوى هذا العام وسط إصرار البنك المركزي على كبح جماح التضخم.

وثبت بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة كما كان متوقعا على نطاق واسع، لكن المتعاملين الذين كانوا يأملون سماع أي تلميحات عن موعد خفض أسعار الفائدة أصيبوا بخيبة أمل مع تأكيد البنك المركزي على أنه "لا يزال مصمما على إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف"، وأشار إلى أن رفع أسعار الفائدة يظل خيارا مطروحا.