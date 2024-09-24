أسعار الذهب في مصر ترتفع وعيار 24 يسجل 4074 جنيها

سجل سعر الذهب في مصر، ارتفاعًا طفيفًا بالأسواق المحلية ومحلات الصاغة مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024، بقيمة 10 جنيهات في سعر الجرام، وذلك وفق تطورات سعر الذهب العالمى الذي يسجل ارتفاعات مستمرة.

سعر الذهب اليوم فى مصر:

عيار 24 يسجل 4074 جنيها.

عيار 21 يسجل 3565 جنيها.

عيار 18 يسجل 3056 جنيها.

الجنيه الذهب 28520 جنيها.

الذهب العالمي

ارتفعت العقود الآجلة للذهب ترتفع خلال الدورة الآسيوية اليوم الثلاثاء، حيث تم المتاجرة على السبائك الخام بسعر 2664 دولارًا، وهو أعلى مستوى تاريخي يسجله الذهب.

ووفق بيانات بورصة نيويورك التجارية، ارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر ديسمبر بنسبة 0.39% لتتم المتاجرة على أوقية الذهب عند 2,662.75 دولارًا للأونصة حتى وقت نشر هذه السطور– فهو سعر لحظي قابل للتغير– وقد يشهد السوق تطورات جديدة.

ارتفعت أسعار الذهب لمستوى قياسي جديد، الثلاثاء، بفعل تعليقات من مسؤولين بمجلس الاحتياطي الفيدرالي تعكس الميل إلى المزيد من التيسير في السياسة النقدية وبسبب تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.

وبحلول الساعة 0507 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2636.85 دولار للأونصة بعدما بلغ رقما قياسيا عند 2638.37 دولار في وقت سابق من الجلسة. كما وصل لأعلى مستوى له على الإطلاق أمس الاثنين.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة لتسجل 2661.60دولار للأوقية. كان رئيس مجلس الاحتياطي في شيكاغو أوستن جولسبي قد قال أمس الإثنين إنه يتوقع "تخفيضات أخرى كثيرة في أسعار الفائدة خلال الاثني عشر شهرا المقبلين" مع سعي المركزي الأميركي إلى "هبوط هادئ" للاقتصاد، بحيث يسيطر على التضخم دون انهيار سوق العمل.

وتحظى تعليقات صناع السياسة في الولايات المتحدة لمتابعة وثيقة بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي بخفض الفائدة نصف نقطة مئوية.

وبرر متحدثون آخرون في مجلس الاحتياطي أمس الإثنين، وعلى رأسهم رئيس بنك الاحتياطي في أتلانتا رافائيل بوسيك ورئيس بنك الاحتياطي في مينيابوليس نيل كاشكاري، الخطوة الكبيرة التي اتخذها البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة.

وقال ييب جون رونج خبير الأسواق لدى آي.جي "فتح جبهة حرب جديدة في الشرق الأوسط بين إسرائيل وحزب الله أدى أيضا إلى بعض الإقبال على (شراء) الذهب كملاذ آمن في محاولة للتحوط من المخاطر الجيوسياسية لأي حرب إقليمية أوسع نطاقا".