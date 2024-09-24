طقس الفيوم.. حار نهارًا والعظمى 33 درجة

تشهد محافظة الفيوم اليوم الثلاثاء الموافق 24 سبتمبر، أجواء خريفية وطقس حار نهارا، مع استمرار نشاط الرياح الخفيفة على كافة أنحاء المحافظة.

ويسود طقس حار نهارا مائل للحرارة في أول الليل معتدل في الساعات الأخيرة بسبب الانخفاض في درجات الحرارة في الصباح الباكر.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على محافظة الفيوم تبلغ 33 درجة للعظمى نهارا والمحسوسة 35، بينما تبلغ الصغرى 23 درجة.

وأشار البيان الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن الأجواء سوف تشهد اليوم الثلاثاء استمرار نشاط الرياح الخفيفة على فترات متقطعة، باستثناء بعض الأوقات التي تشهد نشاط الرياح بسرعة تبلغ نحو 30 كيلو متر في الساعة، مع الشبورة الخفيفة على الطرق الزراعية القريبة من المسطحات المائية، بينما تتراوح نسبة الرطوبة بين 20%، 55% وذلك تزامنا مع سطوع الشمس طوال ساعات النهار، ويمثل هذا الطقس أجواء قد تبدو مناسبة نهارا لممارسة الرياضات المائية التي اعتاد الزائرين على ممارستها بشواطئ بحيرة قارون ووادي الريان والبحيرة المسحورة، وسط سطوع الشمس وتشمل الألعاب البحرية وركوب الخيول والجمال والأنشطة الشاطئية، وعلى كورنيش بحر يوسف بمدينة الفيوم، مع الالتزام بعدم القيام بالأنشطة الشاطئية خلال فترة الظهيرة مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، وتبقى أوقات ما قبل الظهر وما قبل الغروب هي الأفضل لممارسة الألعاب الرياضية.





أجواء خريفية واستمرار نشاط الرياح الخفيفة على فترات متقطعة بالفيوم

وأفاد خبراء الطقس أن درجات الحرارة تشهد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة والرطوبة خلال هذه الفترة، مع إستمرار نشاط الرياح الخفيفة على كافة أنحاء المحافظة، بينما تبقى درجات الحرارة مائلة للحرارة ليلا ومعتدلة خلال ساعات الصباح الباكر مع إستمرار نشاط الرياح الخفيفة وبقاء الطقس حار رطب نهارا مائل للحرارة ليلا مع ارتفاع طفيف في نسبة الرطوبة، واستمرار نشاط الرياح الخفيفة في المناطق الصحراوية والمكشوفة، ويساعد نشاط الرياح على تلطيف الأجواء والإحساس بانخفاض طفيف في درجات الحرارة خلال الساعات الأخيرة من الليل وفي الصباح الباكر، بالإضافة إلى انخفاض درجات الحرارة ليلا ليصبح الطقس حار رطب نهارا مائل للحرارة ليلا على كافة أنحاء المحافظة.