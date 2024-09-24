عبدالعاطي: الأزمات التي تواجه العالم تحتاج للبحث عن رؤية واضحة لإنقاذ البشرية

قال بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، إن الدورة العادية للجمعية العامة للأمم المتحدة تتميز بالتركيز على انعقاد قمة المستقبل، وبالفعل كان هناك افتتاح بحضور سكرتير عام الأمم المتحدة ومجموعة كبيرة من قادة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

الأزمات التي تحيط بالعالم

وأضاف خلال لقاء خاص عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أنه شارك في الاحتفالية لأن مصر ترى أن قمة المستقبل جهد جيد قام به سكرتير عام الأمم المتحدة ونقدر له هذا العمل لأن الأزمات التي تحيط بالعالم وتحيط بالبشرية جمعاء تحتم علينا أن تكون هناك رؤية وخطة واضحة لإنقاذ البشرية من هذه الأزمات وكيفية الخروج منها.

يوجد أزمات سياسية

وأكد أن هناك أزمات سياسية وعلى رأسها أزمة غزة والضفة والعدوان الإسرائيلي عليهما والتصعيد في الشرق الأوسط وأزمات القرن الإفريقي والتغير المناخي وكذلك الأزمات الاقتصادية المتتالية، مشيرا إلى أن مصر تشارك بقوة في هذه القمة وتؤكد أنه لا توجد أي دولة يمكن أن تواجه بمفردها هذه التحديات.