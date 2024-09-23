عصام يوسف عن مشاركة منتدى شباب العالم في قمة المستقبل: فرصة لتلاقي الرؤى والأفكار

أعرب الدكتور عصام يوسف، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج في الساحل الشرقي بأمريكا، عن سعادته بلقاء عددا من الشباب المصري ممثلين مصر بمنتدى شباب العالم في قمة المستقبل بنيويورك.

وقال يوسف، في تصريحات خاصة للوفد، لقد تواصلنا كاتحاد عام للمصريين في امريكا بشباب وشابات مصر من يمثلون وطنهم بالمنتدى المقام في نيويورك ، وذلك بعد ترتيب من الفرع الرئيسي للاتحاد العام للمصريين في الخارج بالقاهرة، ومتابعة الاستاذ رأفت صليب رئيس الاتحاد بأمريكا معي بشكل مستمر.

وأكد الدكتور عصام يوسف، أن المرحلة القادمة هى مرحلة الشباب المثقف والمدرب، لافتا أن مشاركة الشباب المصري في القمة تعزز من صورة مصر كدولة تهتم بإعداد جيل جديد قادر على الابتكار والمشاركة في القضايا العالمية.

وأشار إلى أن الشباب المصري مؤهل للمشاركة الفعالة في صنع القرار، ويعمل منتدى شباب العالم على تعزيز التعاون الدولي من خلال إشراك الشباب في مناقشات عالمية رفيعة المستوى، ومشاركتهم في بناء جسور التواصل بين الشباب وصناع القرار.

وتابع: "دي فرصة للشباب المصري لكي يحتكوا بشباب العالم وتتلاقى الرؤى والأفكار والمعلومات وهى مرحلة مهمة جدا لهم وهو التواصل مع متخذي القرار على مستوى العالم مع القيادات العليا".

واستكمل: " لمسنا من خلال تعاملنا مع الشباب حبهم الغامر لمصرهم ووطنهم، ونحن فخورين بالشباب المصري وحسن ونجاح الاختيار فيمن يمثل مصر أمام الجهات والحكومات الدولية".

وذكر: " مشاركة شبابنا في القمة تعمل أيضا على توسيع مدارك الشباب، فالعالم الان أصبح منفتح ولكن الإعتماد على السوشيال ميديا في المعرفة من وجهة نظري اقل تأثيرا للحصول على المعلومات، على عكس الاحتكاك والمواجهة مع المسؤولين وصناع القرار".

وأضاف: " نحن الان نعيش مرحلة فارقة دوليا ونحتاج كثيرا للشباب في تلك المرحلة واتمنى التركيز عليهم لأنهم هم من سيكملون مسيرة الوطن وجمهوريتنا الجديدة".

وفي نهاية حديثه، وجه الدكتور عصام يوسف التحية والشكر لمتخذي القرار واختيار الشباب في هذا الحدث الهام، كما وجه الشكر للاستاذ رأفت صليب رئيس الاتحاد بأمريكا، والمهندس اسماعيل علي رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج، والمستشار علاء سليم، لتواصل الجميع وحرصهم لنقل هذا الحدث الهام لمصر".