مواصلة أعمال زراعة الأشجار والتجميل بمراكز ومدن الغربية

تابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية أعمال زراعة الأشجار بعدد من الميادين والشوارع الرئيسية بمراكز ومدن المحافظة وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان، بهدف تطوير المجتمع المصري، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين وضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة أعمال النظافة والتجميل الدورية التي تتم بشوارع مراكز ومدن المحافظة لإظهار المحافظة بالشكل الجمالي والحضاري الذى يليق بها و يلقى استحسان أبناء عروس الدلتا والمترددين عليها من المحافظات المجاورة.

وأشار محافظ الغربية، إلى حرص المحافظة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين مشيرا إلى أن الاهتمام بالحدائق يأتي ضمن الجهود التي تبذلها محافظة الغربية لزيادة الرقعة الخضراء بها وتحسين جودة الهواء، والحد من مخاطر الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية، وزيادة نصيب الفرد من الرقعة الخضراء، وتحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين وهى أحد أهم الأولويات التي تركز عليها الدولة المصرية للتعامل مع قضية تغير المناخ والحفاظ على البيئة.

مؤكدا تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة لتطوير منظومة النظافة والتجميل والنهوض بها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والمراكز والحفاظ على الواجهة الحضارية للمحافظة، وشدد الجندي على بذل كافة الجهود لتحقيق رضا المواطنين بمراكز وقرى المحافظة.