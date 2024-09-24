النيابة تفتح تحقيقًا في حريق معهد الأورام سوهاج

تباشر النيابة العامة التحقيقات في حريق نشب داخل معهد الأورام بسوهاج، وطلبت النيابة التحريات البحث الجنائي حول ملابسات وظروف الواقعة وسؤال بعض العاملين.

وكان قد نشب قبل قليل، حريق هائل داخل إحدى غرف الممرضات بمعهد الأورام في سوهاج، نتيجة ماس كهربائي.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في سوهاج، إخطارًا يفيد بنشوب حريق داخل غرف ممرضات معهد الأورام في سوهاج.

على الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ، إذ تمكنت من السيطرة على الحريق، ومنع امتداده لباقي الأماكن، كما تم الدفع بعدد 11 سيارة إسعاف.

وتبين من المعاينة الأولية لرجال البحث الجنائي في سوهاج، أن الحادث لم يسفر حتى الآن عن إصابات أو ضحايا.

وتجرى قوات الحماية المدنية في سوهاج الآن عمليات التبريد.