الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

محافظ الجيزة يعاين جهود السيطرة على حريق نشب بديكور أحد مواقع التصوير بمدينة الإنتاج الإعلامي

بوابة الوفد الإلكترونية

توجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة لموقع الحريق الذي نشب بديكور أحد مواقع التصوير بمدينة الانتاج الإعلامي لمتابعة جهود قوات الحماية المدنية فى إخماده.
وأكد محافظ الجيزة أنه فور اندلاع الحريق توجهت قوات الحماية المدنية للتعامل الفوري معه حيث تم الدفع بعدد من سيارات إلاطفاء وتمت السيطرة على الحريق تمامًا والحد من انتشاره إلى أماكن أخرى ولم ينجم عن الحريق أي خسائر في الأرواح.
ولفت إلى أنه جارٍ الآن عمليات التبريد للاطمئنان على السيطرة على الحريق تماما وتباشر أجهزة التحقيق المعنية التحقيقات اللازمة في هذا الشأن.

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