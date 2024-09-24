الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

اندلاع حريق داخل معهد الأورام الطبي بسوهاج

بوابة الوفد الإلكترونية

اندلاع حريق داخل استراحة التمريض بمركز أورام بمحافظة سوهاج دون وقوع إصابات وانتقلت سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

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الداخلية تكشف تفاصيل حريق مدينة الإنتاج الإعلامي

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من قلب الحدث.. إلهام شاهين تكشف لـ«الوفد» كواليس حريق مدينة الإنتاج

تفاصيل الواقعة بتلقى، مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بنشوب حريق بسكن تمريض خاص بمعهد الأورام.

وعلى الفور وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، و12 سيارة إسعاف تحسبًا لأي طارئ، وتبين أن الحريق نشب فى الطابق الـ 3 بمبنى خاص بسكن التمريض وتمكنت قوات الحماية المدنية من محاصرة الحريق وإخماده.

وكشفت التحقيقات الأولية، عن نشوب الحريق بالمطبخ الموجود بالمركز وامتد الحريق إلى استراحة التمريض بالمبنى وقسم الأطفال، وتم على الفور السيطرة على الوضع ونقل أطقم التمريض والأطفال المقيمين بالقسم إلى مبنى آخر دون حدوث إصابات بينهم.

وأشارت التحريات الأولية، أن سبب اندلاع النيران يرجح أن يكون ماسًا كهربائيًا، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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