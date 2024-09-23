محافظ أسوان يكلف نائبه بمرافقة وزير الإسكان لمتابعة منظومة التشغيل بمحطة مياه أبوالريش

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نائبه المهندس عمرو لاشين بمرافقه المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لمتابعة منظومة التشغيل بمحطة مياه أبو الريش قبلى ( الشيخ على ).

وتم التأكد من جودة مياه الشرب وصلاحيتها للإستهلاك الآدمى ومطابقتها للمواصفات القياسية لتكون ذات جودة نقاء عالية ، وللحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وتجدر الإشارة إلى أن محطة مياه أبو الريش تقع على مساحة 800 متر مسطح ، وبقدرة 270 متر مكعب / ساعة لتغذية قرى أبو الريش قبلى بدءاً من نجع الشيمة وحتى مزلقان العقبة ، ويهدف لخدمة أكثر من 20 ألف نسمة ، ويتم إستكمال أعمال آخذ العينات بشكل مستمر من محطات المياه والمرشحات والمنازل بإجمالى 103 محطة ومرشح حيث أثبت النتائج سلامة المياه من أى ملوثات .