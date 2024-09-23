الداخلية تكشف تفاصيل حريق مدينة الإنتاج الإعلامي

كشفت أجهزة وزارة الداخلية تفاصيل اندلاع حريق داخل الحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه دون حدوث ثمة إصابات.

وبسؤال مشرف مناطق التصوير وفرد أمن بالمدينة أفادا أمام أجهزة وزارة الداخلية بمشاهدتهما بإنبعاث أدخنة من أحد الأسلاك الكربائية بأرضية سطح منزل بمنطقة التصوير الخارجى "منطقة مقام عليها نموذج ديكور للحى الشعبى".

وكشفت تحريات أجهزة وزارة الداخلية إمتدت النيران لباقى أجزاء الديكور المجاورة بمنطقة التصوير ونتج عن ذلك إحتراق الديكور محل البلاغ وبسؤال مسئول مناطق التصوير الخارجى أيد ما جاء بأقوالهما.

وصل اللواء سامح الحميلي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، قبل قليل، إلى موقع حريق الحي الشعبي في مدينة الإنتاج الإعلامي، لمباشرة عمليات إخماد الحريق الذي نشب قبل ساعات قليلة.

تفاصيل حريق مدينة الإنتاج الإعلامي

وتعرض 3 أشخاص لاختناق جراء الأدخنة التي تصاعدت من حريق الحي الشعبي داخل مدينة الإنتاج الإعلامي ونتج عنه التهام النيران ديكورات فيلم الحب كله وديكورات مسلسلات سابقة

وكشفت التحريات الأولية، عن أن ديكور فيلم “الحب كله” للمخرج خالد الحجر من بين الديكورات التي التهمتها النيران، حيث تم عمل كافة الديكورات للشقق والحارة الشعبية ثم اندلعت النيران والتهمت الحي الشعبي بالكامل.

وأشارت التحريات، إلى أن قوات الدفاع المدني دفعت بعدد من سيارات الإطفاء وخزانات مياه استراتيجية مدعمة بسلالم هيدروليكية للوصول إلى ارتفاع عالٍ لمحاصرة الحريق.