إصابة 4 أشخاص إثر حادث تصادم.. تفاصيل

وقع حادث تصادم منذ قليل بين سيارتين بالطريق الزراعي الشرقي بدائرة مركز شرطة دار السلام، جنوب شرق محافظة سوهاج، أسفرت عن إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ترجع الواقعة إلى تلقي اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغًا من مساعده لفرقة الشرق، يفيد بوقوع مصادمة على الطريق ووجود مصابين تم الدفع بالمعدات اللازمة ورفع آثار الحادث من الطريق بعد توقفه جزئيًا.

عقب الانتقال والفحص، تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام، أن الحادث وقع بين سيارة ميكروباص يقودها المدعو حسام (21 سنة) وسيارة ميكروباص أخرى تحت قيادة كريم (20 سنة ).

نتج عن الحادث إصابة قائد السيارة الأولى بجروح وكدمات متفرقة، وقائد السيارة الثانية بسحجات كما أصيب مستقلي السيارة الثانية، يحيى (18 سنة) ومحمد (21 سنة) بكدمات وكسور متفرقة، وتم نقلهم إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

بسؤال قائدي السيارتين والمصابين، أفادوا بمضمون ما سبق ونفوا وجود شبهة جنائية. تم تحرير محضر بالواقعة، وعرضها على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كما أصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق فى منطقة الهرم، وتم نقل المصاب إلى المستشفى.

تلقى مشرف النجدة، بلاغا من الخدمات الأمنية أعلى الطريق فى منطقة الهرم، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الإسعاف لمكان الواقعة.

بالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.

وفي وقت سابق أحالت النيابة العامة المتهمين: "عمر ح ح ع م" ٢٦ سنة جزار، ومقيم بلقس - مركز قليوب، و "محمد ر ز إ" ٢٥ سنة، عامل خردة، ومقيم في شارع جرس خليل - بهتيم - قسم ثان شيرا الخيمة، و "محمد ث ب ع ص" ۲۸ سنة كهربائي، ومقيم شارع مسجد الرحمن - الموقف - قسم الخصوص، في القضية رقم ١٧٧٧٧ لسنة ٢٠٢٤ جنايات ثان شبرا الخيمة والمقيدة برقم ١٥٩٦ كلي جنوب بنها لأنهم في ٢٠٢٤/٤/٢٦ بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية سرقوا المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق، والمملوكة للمجني عليهما كريم شعبان صالح محمد محمد، و شعبان صالح محمد محمد وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليهما بأن استدرجوهما لمكان قصي وما أن ظفروا بهم حتى أشهروا اسلحة نارية وبيضاء - محل الاتهامات التالية في مواجهتهما وأطلقوا عدة أعيرة نارية صوبهما فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من بث الرعب في نفوسهيهما وسرقتهما كرها عنهما.

وجاء في أمر الإحالة أنهم حازوا وأحرزوا بغير ترخيص عدد "٢" إثنين سلاح ناري غير مششخن "فرد خرطوش، وأنهم حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "بندقية خرطوش".

وأوضح أمر الإحالة أنهم حازوا وأحرزوا ذخائر عدد "١٠" عشرة طلقات دون أن يكون مرخصاً له بحيازتها أو إحرازها وأنهم حازوا وأحرزوا سلاح أبيض "مطواة " دون مسوغ قانوني.