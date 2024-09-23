مصرع مسن فى حادث مروري بالإسماعيلية

شهدت محافظة الإسماعيلية حادث سير مأساوي، اليوم الاثنين، حيث لقي شخص مصرعه بعد أن صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق أمام مصحة علاج الإدمان الواقعة بالقرب من منطقة الاستثمار.

مصحة علاج الإدمان

تلقى اللواء محمد عامر، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من غرفة عمليات المرور يفيد بوقوع حادث تصادم أسفر عن وفاة شخص على الفور في موقع الحادث.

وفقًا لشهود عيان، كان الضحية يحاول عبور الطريق عندما ظهرت السيارة بسرعة، ولم يتمكن سائقها من التوقف في الوقت المناسب، مما أدى إلى اصطدامه بالشخص وطرحه أرضًا.

وأوضح شهود العيان أن الحادث وقع بسرعة كبيرة، ولم يتمكن أي شخص من التدخل لإنقاذ الضحية، الذي لقي مصرعه على الفور نتيجة للإصابات البالغة التي لحقت به.

فور تلقي البلاغ، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث بقيادة فريق من قسم مرور الإسماعيلية، برفقة قوة من الشرطة لتأمين المكان ومنع تجمع الأهالي.

وتم استدعاء سيارة الإسعاف لنقل جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى الإسماعيلية العام، حيث يجري حاليًا اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعرف على هوية الضحية، والتأكد من إبلاغ أهله بالحادث.