إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بجنوب سيناء
أصيب خمسة أشخاص، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدولي بعد كارتة أبو صويرة - راس سدر اتجاة شرم الشيخ.
إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بجنوب سيناء…
علي الفور تلقى مدير أمن جنوب سيناء، بلاغًا من شرطة النجدة، يفيد بـ اصابة 5 اشخاص في انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدولي بعد كارتة أبو صويرة - راس سدر اتجاة شرم الشيخ.
وكانت بيانات المصابين كالأتي:-
1 - بسمة عثمان ابراهيم - 31 سنة - الجيزة - جرح قطعي بالراس حوالى 3سم.
2 - عبدالغني محمد عبدالغني - 32 سنة - الجيزة - جرح قطعي بالراس حوالي 2سم.
3 - اية عبدالغني محمد - 30 سنة - الجيزة - اشتباة نزيف بالصدر واشتباة مابعد الارتجاج وجرح متهتك بالسان.
4 - علا عبد الغني محمد - 16 سنة - الجيزة - بدون اصابات ظاهرية.
5- يوسف محمد عبد الغني - 22 سنة - الجيزة - سحجات وكدمات .
وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، وتم نقل المصابين الي مستشقي رأس سدر المركزي، كما قامت ادارة المرور برفع الحادث من الطريق السريع.