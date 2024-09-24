الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المحـافظـات

إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بجنوب سيناء

بوابة الوفد الإلكترونية

أصيب خمسة  أشخاص، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدولي بعد كارتة أبو صويرة - راس سدر اتجاة شرم الشيخ.

إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بجنوب سيناء…

 

علي الفور تلقى  مدير أمن جنوب سيناء، بلاغًا من شرطة النجدة، يفيد بـ اصابة 5 اشخاص في انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدولي بعد كارتة أبو صويرة - راس سدر اتجاة شرم الشيخ.
 

وكانت بيانات المصابين كالأتي:-


1 - بسمة عثمان ابراهيم - 31 سنة - الجيزة - جرح قطعي بالراس حوالى 3سم.
2 - عبدالغني محمد عبدالغني - 32 سنة - الجيزة - جرح قطعي بالراس حوالي 2سم.
3 - اية عبدالغني محمد - 30 سنة - الجيزة - اشتباة نزيف بالصدر واشتباة مابعد الارتجاج وجرح متهتك بالسان.
4 - علا عبد الغني محمد - 16 سنة - الجيزة - بدون اصابات ظاهرية.
5- يوسف محمد عبد الغني - 22 سنة - الجيزة - سحجات وكدمات .

 

وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، وتم نقل المصابين الي مستشقي رأس سدر المركزي، كما قامت ادارة المرور برفع الحادث من الطريق السريع.

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