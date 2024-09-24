5 علامات تكشف أخطاء في روتينك المضاد لشيخوخة البشرة

جمال البشرة وشبابها.. تحرص عدد كبير من السيدات على الاهتمام ببشرتهن، ومع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي والفيديوهات المصورة عن طرق الوصول لأعلى درجات الجمال وبشرة بلا عيوب، حذر أطباء الجلد وأطباء التجميل من أن هذا السعي إلى الكمال قد يتحول إلى هوس، ويشهد الخبراء ارتفاعًا مثيرًا للقلق عند النساء في منتصف العمر المصابات بحالة جديدة تسمى "هوس الجلد".

ووفق لصحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فإن الإفراط في وضع طبقات كثيرة من المنتجات، للحصول على بشرة خالية من المسام ولامعة لتقليد الفلاتر التي تستخدمها النساء على وسائل التواصل الاجتماعية، والتي يحتوي أغلبها على مكونات نشطة قاسية، يمكن أن تزيد من تفاقم حالات الجلد مثل حب الشباب والأكزيما والتهاب الجلد والوردية والصدفية وغيرها.

وقد يسبب الإفراط في استخدام الكريمات المغذية المضادة للشيخوخة والمرطبات الغنية، الحصول على جلد باهت ومسام مسدودة ورؤؤس سوداء وحب شباب، كما يمكن أن يسبب الإفراط في استخدام المنتجات ذات التركيزات العالية من حمض الجليكوليك والنياسيناميد والريتينول وحمض الساليسيليك وأحماض ألفا هيدروكسي (AHAs) لاتهاب وتلف الجلد وتصبح البشرة شديدة الحساسية ومعرضة للتقشير أغلب الأحيان.

لصحة البشرة وشبابها..الروتين اليومي البسيط

كما أن الإفراط في استخدام المنتجات الغير طبيعية بشكل خاطئ يسبب شيخوخة الجلد ويعطي نتيجة عكسية غير مرضية عكس المتوقع.

لذا ينصح خبراء البشرة، بجعل الروتين اليومي بسيط ولا يضم الكثير من المنتجات، وعليك اتباع ثلاث خطوات للعناية بالبشرة في الصباح وهم "المنظف والمرطب والحماية من الشمس، وخطوتين في الليل "المنظف ومرطب علاجي ليلي".

ويشهد الخبراء ارتفاعًا مثيرًا للقلق في عدد النساء في منتصف العمر المصابات بحالة جديدة تسمى "الحساسية الجلدية"، وهناك علامات تكشف أن روتينك غير مناسب والمنتجات التي تستخدميها تضر ببشرتك.

1- المعاناة فجأة من حساسية الجلد أو تفاعله مع العوامل الخارجية

وظهور مشكلات بشكل مفاجئ مثل البثور والاحمرار والتهاب الجلد، يكون سببه الإفراط في استخدام المنتجات، والتي تغلق المسام مما يسبب التهاب حب الشباب.

2- زيارة العديد من خبراء الجلد وعدم التحسن

إذا كنت تزور كل فترة أطباء وخبراء البشرة والجلد وتستخدم أنواع مختلفة من المنتجات ولا تشعر بالتسحن، فهذه علامة تحذيرية بأنك تستخدم منتجات خاطئة أو بطريقة غير صحيحة، لذا عليك اختيار طبيب جلدي جيد وإتباع تعليماته دون استخدام منتجات خارجية أخرى.

3- إذا كنت مهووس بالحصول على "البشرة الزجاجية "

تسببت انتشارهاشتاجات "الجلد الزجاجي" أو "جلد الدلفين" على وسائل التواصل الاجتماعي، لارتفاع معدلات الهوس بالجلد، تقول خبيرة تجميل الوجه تيريزا تارمي: "هذه الصور ليست واقعية وعادة ما تتضمن شخصًا يدهن جلده بالزيت ويستخدم ضوءًا حلقيًا جيدًا".

4- عيناك منتفختان

تضم منطقة العين أوعية دموية صغيرة يمكن أن تتمدد وتنتفخ مؤقتًا مع الإفراط في استخدام كريمات العيون الغنية.

5- لديك خزائن مليئة بالمنتجات غير المستخدمة

إن أغلب مستحضرات العناية بالبشرة التي تحتوي على مواد فعالة لها مدة صلاحية وتفقد فعاليتها بعد فترة، على الرغم من أن المستحضرات "العضوية" قد لا تدوم أكثر من ستة أشهر، لذا لا يجب شراء الكثير من المنتجات وفتحها وتعرضها للهواء واستخدامها بشكل غير منتظم لسنوات.