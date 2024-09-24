طريقة تعديل رغبات الثانوية الأزهرية 2024.. يكثف الكثير من طلاب الأزهر واولياء الأمور البحث عن تعديل رغبات الثانوية الأزهرية، حيث يستمر تعديل الرغبات حتى يوم الأربعاء المقبل، مما يعني أن الطلاب لديهم 28 ساعة فقط لاتخاذ قرارهم النهائي بشأن الرغبات.

تعديل رغبات الثانوية الأزهرية 2024

ويعد تعديل رغبات الثانوية الأزهرية 2024 من الخطوات المهمة التي تهدف إلى منح الطلاب فرصة ثانية لتعديل رغباتهم، خاصة عقب إعلان رئيس جامعة الأزهر، الدكتور سلامة داود، نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية، والحد الأدنى لتنسيق كليات جامعة الأزهر.

طريقة تعديل رغبات الثانوية الأزهرية 2024

الذهاب إلى موقع التنسيق الإلكتروني

الضغط على تنسيق خدمات الثانوية الأزهرية

الضغط على أيقونة تعديل رغبات الثانوية الأزهرية

تسجيل كافة البيانات المطلوبة منك.

يجب إدخال الكلية الراغب في الالتحاق بها

أخيرًا الضغط على أيقونة تسجيل الرغبات

رئيس جامعة الأزهر للتنسيق الإلكتروني

جدير بالذكر وفقًا للدكتور محمد فرج، مستشار رئيس جامعة الأزهر للتنسيق الإلكتروني، تعديل الترشيح متاح للطلاب والطالبات مع الالتزام بالحد الأدنى والتوزيع الجغرافي.