الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

طريقة تعديل رغبات الثانوية الأزهرية 2024

تعديل رغبات الثانوية
تعديل رغبات الثانوية الأزهرية 2024

طريقة تعديل رغبات الثانوية الأزهرية 2024.. يكثف الكثير من طلاب الأزهر واولياء الأمور البحث عن تعديل رغبات الثانوية الأزهرية، حيث يستمر تعديل الرغبات حتى يوم الأربعاء المقبل، مما يعني أن الطلاب لديهم 28 ساعة فقط لاتخاذ قرارهم النهائي بشأن الرغبات. 

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خطوات تنسيق الثانوية الأزهرية 2024

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تعديل رغبات الثانوية الأزهرية 2024

ويعد تعديل رغبات الثانوية الأزهرية 2024 من الخطوات المهمة التي تهدف إلى منح الطلاب فرصة ثانية لتعديل رغباتهم، خاصة عقب إعلان رئيس جامعة الأزهر، الدكتور سلامة داود، نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية، والحد الأدنى لتنسيق كليات جامعة الأزهر.

طريقة تعديل رغبات الثانوية الأزهرية 2024

 الذهاب إلى موقع التنسيق الإلكتروني

الضغط على تنسيق خدمات الثانوية الأزهرية

الضغط على أيقونة تعديل رغبات الثانوية الأزهرية 

تسجيل كافة البيانات المطلوبة منك.

يجب إدخال الكلية الراغب في الالتحاق بها 

أخيرًا الضغط على أيقونة تسجيل الرغبات

رئيس جامعة الأزهر للتنسيق الإلكتروني

جدير بالذكر وفقًا للدكتور محمد فرج، مستشار رئيس جامعة الأزهر للتنسيق الإلكتروني، تعديل الترشيح متاح للطلاب والطالبات مع الالتزام بالحد الأدنى والتوزيع الجغرافي.

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