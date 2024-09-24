قناة السويس يطرح شهادة الحصاد بعائد 27%

طرح بنك قناة السويس شهادة الحصاد الثلاثية المتغيرة بعائد يصل إلى 27% .

وقال البنك في بيان في إطار حرص بنك قناة السويس على تقديم حلول ادخارية مبتكرة تتماشى مع تطلعات العملاء وتلبي احتياجاتهم المتنامية

يقدم البنك شهادة "الحصاد" لمدة 3 سنوات ذات العائد المتغير، والتي تمنح العملاء فرصة تحقيق عوائد تنافسية تصل إلى 27% سنويًا.

تُقدم شهادة "الحصاد" بدوريات صرف مرنة وفقًا لتفضيلات العملاء، وتشمل عائد 26.5% سنويًا يُصرف يوميًا، أو عائد 27% سنويًا يتم صرفه بشكل شهري.

وتُحدد أسعار العائد وفقًا لسعر الإيداع المُعلن من البنك المركزي المصري مطروحًا منه 0.75% في حالة العائد اليومي، أو 0.25% في حالة العائد الشهري.

وأوضح البنك أنه يمكن للعملاء الاستفادة من تلك المزايا وشراء الشهادة بدءًا من 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها، على أن يتم احتساب العائد من يوم العمل التالي لشراء الشهادة.

كما توفر الشهادة عددًا من المميزات الإضافية، مثل إمكانية الحصول على تمويل يصل إلى 90% من قيمتها، بالإضافة إلى فرصة للحصول على بطاقة ائتمانية بضمانها، وبدون رسوم إصدار للسنة الأولى.

وتُقدم شهادة "الحصاد" الثلاثية ذات العائد المتغير لكافة عملاء البنك الأفراد الحاليين والجُدد بإجراءات ميسّرة عن طريق كافة فروع البنك البالغة 52 فرع.

وأشار البنك أنه يمكن للعميل استرداد الشهادة مع توافر خيارات استرداد مرنة وفقًا لاحتياجاته، بعد مضي 6 أشهر من تاريخ شراء الشهادة.

قال البنك أن شهادة "الحصاد" الثلاثية ذات العائد المتغير، تأتي كواحدة ضمن باقة واسعة من الأوعية الادخارية التي يقدمها بنك قناة السويس، بخصائص ومزايا متنوعة لتوفير فرص ادخارية مميزة للعملاء تتوافق مع احتياجاتهم المختلفة.