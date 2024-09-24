سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء الموافق 24 سبتمبر، هكذا بحث الكثيرون خلال الساعات الأخيرة مما جعل الريال السعودي يحتل مركز الصدارة بمؤشرات جوجل بمصر والمملكة العربية السعودية.
وحرصًا من بوابة الوفد على تقديم خدمة مميزة لقرائها ننشر سعر الريال السعودي أمام الجنيه في عدد من البنوك والمصارف العاملة في مصر.
سعر الريال السعودي اليوم 24-9-2024
ووفق لأخر تحديث تم بمواقع البنوك الإلكترونية المختلفة جاءت أسعار الريال مقابل الجنيه كالتالي..
- سعر الريال السعودي في البنك المركزي 12.95 جنيه للشراء، و12.99 جنيه للبيع.
- سعر الريال السعودي في البنك الأهلي 12.92 جنيه للشراء، و12.98 جنيه للبيع.
- سعر الريال السعودي في بنك مصر 12.92 جنيه للشراء، و12.98 جنيه للبيع.
- سعر الريال السعودي في بنك القاهرة 12.89 جنيه للشراء، 12.95 جنيه للبيع.
- سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 12.93 جنيه للشراء، 12.98 جنيه للبيع.
- سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس 12.91 جنيه للشراء، 13.00 جنيه للبيع.
- سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان 12.94 جنيه للشراء، و12.98 جنيه للبيع.
- سعر الريال السعودي في المصرف المتحد 12.53 جنيه للشراء، و12.89 جنيه للبيع.
- سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي 12.96 جنيه للشراء، و12.99 جنيه للبيع.
- سعر الريال السعودي في CIB جاء 12.89 جنيه للشراء، 12.98 جنيه للبيع.
- سعر الريال السعودي في QNB بنك قطر الوطني 12.95 جنيه للشراء، و12.98 جنيه للبيع.