خبير بحركات الإسلام السياسي يكشف مخطط جماعة الإخوان الإعلامي (فيديو)

قال إسلام الكتاتني الخبير في حركات الإسلام السياسي، إن جماعة الإخوان لديها عدد مهول من اللجان الإلكترونية ودورها خطير في تغيب الوعي، فضلا عن مجموعة من المنظمات الحقوقية الدولية تحت لافتات حقوق الإنسان التي كانت تدعم صعود الإخوان بعد يناير.

وأضاف إسلام الكتاتني خلال حواره عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: “السياسة الإعلامية لجماعة الإخوان قائمة على مجموعة من الأشياء”، لافتا إلى أن هدف الإخوان الإعلامي تلميع صورة الجماعة وتهيئة الشعب المصري والمنطقة بشكل عام للقبول بعودتهم مرة أخرى.

وتابع الخبير في حركات الإسلام السياسي: "الأجندة الإعلامية الإخوانية تهدف أيضا إلى تشويه صورة كل من نزل ضدهم في ثورة 30 يونيو".

الإخوان وراء شائعة تلوث مياه النيل في أسوان

استنكر الإعلامي أحمد موسى، الشائعات التي تم تداولها مؤخرًا والمقاطع الصوتية التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحذر من مياه النيل وتشير إلى تلوثها وتسببها في حالات النزلات المعوية التي انتشرت في أسوان مؤخرًا.



وأكد أحمد موسى خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الاثنين، أن جماعة الإخوان وراء هذه الشائعات التي انتشرت مؤخرًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

وأضاف أحمد موسى: “مياه النيل هي الأمان بتاعتنا والشعب المصري يعيش عليها، والله مياه الحنفية في منتهى النظافة وآمنة تمامًا، لدينا محطات للمياه على أعلى مستوى في مصر حاليا”.

وتابع:"امبارح قرأت أرقام لناس يتكلموا على مواقع التواصل الاجتماعي وشوفنا شائعات ورسائل صوتية لأننا بنتكلم على صحة الناس وده بيخلينا ندور على إزاي لازم نحارب الشائعات واللي عمل كده لازم يحاسب بالقانون".