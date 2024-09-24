صعود السلالم .. تمرين فعال لا يحتاج لاشتراك شهري

كشفت مجلة أمريكية أن صعود السلالم كتمرين منتظم - أو مجرد إضافة بضع درجات يوميًا – يمكن أن يكون حلاً مثاليًا لمن يسعى لإنقاص وزنه دون اللجوء إلى صالات الألعاب الرياضية.

وبحسب مجلة "تايم"، أظهرت الأبحاث أن صعود السلالم أكثر فعالية من المشي على أرض مستوية، وقال لوري فان هوتن، نائب رئيس الاتحاد الدولي للجري على ارتفاعات عالية: "بشكل عام، من المعروف أن صعود السلالم يجعلك تتمتع بلياقة بدنية أسرع ويستهلك سعرات حرارية أكثر."

"وأضاف هوتن: "كم عدد السعرات الحرارية التي سأحرقها هو السؤال الذي يريد الجميع معرفته"، والإجابة هي إن الإنفاق الكلي للطاقة في التمرين يعتمد على وزنك. لذلك، كلما زاد وزنك، كلما زاد حرقك للسعرات الحرارية".

صعود السلالم يحرق السعرات الحرارية بسرعة

أظهرت الأبحاث أنك تحرق سعرات حرارية أكثر بنحو 20 مرة عند صعود السلالم مقارنة بالمشي على أرض مستوية، وحتى عند نزول السلالم فإنك تحرق ما يقرب من خمسة أضعاف السعرات الحرارية، حيث تعمل العضلات على إبطاء نزول الجسم.

أجرى الدكتور ألبرتو مينيتي، عالم وظائف الأعضاء والميكانيكا الحيوية في جامعة ميلانو، بحثًا مكثفًا حول الحركة البشرية - بما في ذلك صعود السلالم.

قال مينيتي لوكالة أسوشيتد برس: "إنه تمرين يمكن لأي شخص القيام به. لديك دائمًا سلالم بالقرب منك - مجانًا مقارنة بصالة الألعاب الرياضية".

وأجرى مينيتي عملية حسابية لشرح سبب فعالية صعود السلالم في حرق السعرات الحرارية في فترة زمنية قصيرة، وقال: "لتحريك كيلوجرام واحد من كتلة الجسم لمسافة متر أفقي واحد، فإنك تنفق 0.5 سعر حراري. إذا حركت كيلوغرامًا واحدًا من كتلة الجسم عموديًا على السلالم، فإنك تنفق 10 سعرات حرارية. لذا فإن السعرات الحرارية التي تتحرك عموديًا بدلاً من أفقيًا تعادل 20 ضعفًا".

بعد تدريبه كطبيب، أمضى مينيتي حياته المهنية في البحث بدلاً من علاج المرضى. اقترح "مراقبة سرعتك" للمبتدئين وغير الشباب. يصعد السلالم بنفسه في مسكنه في الطابق الثالث في ميلانو. قال إنه غالبًا ما يأخذ أنفاسًا عميقة قليلة قبل الصعود، مما يجعله يشعر بالانتعاش.

السلالم موجودة في كل مكان

السلالم موجودة في كل مكان - طابق واحد، طابقان في المنزل، داخل ناطحات السحاب، في الملاعب والصالات، في العمل، في مراكز التسوق، في مترو الأنفاق.

إحدى المزايا العملاقة لصعود السلالم هي أنها لا تستغرق الكثير من الوقت. من السهل البناء، وإضافة بضع درجات من السلالم كل يوم أو أسبوع، كما أنها تحسن التوازن.

على الجانب السلبي، إنها ليست ذات مناظر خلابة، خاصة في سلالم ناطحات السحاب الشاهقة.

يمكن دمج صعود السلالم في روتينك اليومي

فازت يوري يوشيزومي العام الماضي ببطولة العالم لتسلق السلالم للسيدات في مسقط رأسها أوساكا باليابان، حيث صعدت 285 مترً بمعدل 1610 درجة، وأنهتها في 10 دقائق و20.06 ثانية.

قالت يوشيزومي لوكالة أسوشيتد برس في رسالة بالبريد الإلكتروني: "صعود السلالم رياضة سهلة للمبتدئين وعامة الناس. يبذل الرياضيون النخبة جهدًا كبيرًا، لذا فهي صعبة للغاية. لكن من الجيد لك تقوية عضلاتك ونظامك القلبي الوعائي في فترة زمنية قصيرة.