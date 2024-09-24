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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

أشرف نصار يكشف حقيقة تعاقد الأهلي مع أبوجبل وتفاصيل مثيرة

أبو جبل
أبو جبل

كشف أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي عن تفاصيل مثيرة في تعاقد الأحمر مع محمد أبو جبل.

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وقال أشرف نصار في تصريحات لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: لم يحدث اتفاق مع الأهلي إطلاقًا، كان مجرد كلام فقط لا غير واتصالات ولم تتعدى تلك المرحلة.

وأضاف: البنك الأهلي والأحمر لم يعلنوا عن الصفقة، ولم اتعاقد مع الزنفلي من الأساس كل هذا غير صحيح.

وتابع: الأهلي لم يدفع لنا أموالًا لضم أبو جبل ولم يحدث أي تواصل من الأهلي كانت مجرد كلام بين اللاعبين.

وأكد: بعد فشل صفقة انتقال أبو جبل للنصر السعودي جلست معه واللاعب كان لديه الرغبة للانضمام إلى صفوفنا.

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