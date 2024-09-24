أشرف نصار يكشف حقيقة تعاقد الأهلي مع أبوجبل وتفاصيل مثيرة
كشف أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي عن تفاصيل مثيرة في تعاقد الأحمر مع محمد أبو جبل.
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وقال أشرف نصار في تصريحات لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: لم يحدث اتفاق مع الأهلي إطلاقًا، كان مجرد كلام فقط لا غير واتصالات ولم تتعدى تلك المرحلة.
وأضاف: البنك الأهلي والأحمر لم يعلنوا عن الصفقة، ولم اتعاقد مع الزنفلي من الأساس كل هذا غير صحيح.
وتابع: الأهلي لم يدفع لنا أموالًا لضم أبو جبل ولم يحدث أي تواصل من الأهلي كانت مجرد كلام بين اللاعبين.
وأكد: بعد فشل صفقة انتقال أبو جبل للنصر السعودي جلست معه واللاعب كان لديه الرغبة للانضمام إلى صفوفنا.