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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

قصة جريمة

فينجادا: أعرف كل شئ عن الكرة المصرية.. والأهلي الأقرب لحصد السوبر الأفريقي

فينجادا
فينجادا

تحدث نيلو فينجادا المدير السابق لفريقي الأهلي والزمالك، أنه يعرف كل شئ عن الكرة المصرية خلال الفترة الماضية.

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وقال فينجادا في تصريحات لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:"أنا أعرف كل شيء عن الكرة المصرية وأتابعها بشكل جيد وأعرف اللاعبين والبلد والجميع ولدي اصدقاء كثيرين في مصر والمباراة المقبلة بنهائي السوبر الأفريقي هم أفضل فريقين في القارة بدون شك وكل شيء ممكن في تلك المواجهة".

وأكمل:"من وجهة نظري الأهلي الأقرب لحصد لقب كأس السوبر الأفريقي ضد الزمالك"

وأضاف:"عندما كنت في مصر كان أبوتريكة أفضل لاعب وقتها خارج الزمالك هو لاعب مدهش ورائع وفي الزمالك كل اللاعبين كانوا ابنائي وكنا اسرة واحدة وكلهم جعلوني بطل الدوري".

وأختتم حديثه قائلًا:"يعد وائل القباني هو افضل لاعب تدرب معي كان ذكي ورائع وايضا شريف التابعي وكذلك حازم امام كان بمثابة المهارة البحته في الفريق".

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