فينجادا: لدي ذكريات رائعة مع الزمالك.. وهذه حقيقة موافقتي على تدريب الأهلي

تحدث نيلو فينجادا المدير الفني السابق لفريقي الزمالك والأهلي، عن ذكرياته مع الفارس الأبيض وحقيقة موافقته على تدريب المارد الأحمر.

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وقال فينجادا في تصريحات لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:"سعيد إني مع خالد الغندور واحد من الجيل العظيم لنادي الزمالك اللذين حققوا الدوري المصري بدون هزيمة".

وأضاف:"الجميع يتذكر هذا الموسم لم نهزم أبدا والأهم أننا فوزنا بالدوري وفوزنا على الاهلي وكان موسما صعبا، وعندما تركت الزمالك لم اتواجد في التدريب لمدة 6 شهور وقضيت الوقت مع عائلتي ولن اترك الزمالك للعمل مع نادي اخر والدكتور كمال درويش حاول كثيرا اعادتي للتدريب"

وأكمل:"كنت في القاهرة عام 2009 لتدريب الأهلي وكل شيء كان تم الاتفاق عليه ولكن النادي لم يريد أن يكون معي جهاز فني من اختياري وتوقف كل شئ وقتها".

وأختتم حديثه قائلًا:"الأهلي بطل الدوري ولديه استمراريه ممتازة ولاعبيه يشاركون في مسابقات كبيرة والاهلي الاقرب لحصد السوبر الأفريقي ولكن يبقى النهائي بدون توقعات"