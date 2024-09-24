سرقة مكتب خدمة المواطنين التابع لوزارة التضامن ببولاق الدكرور

تقدم مسؤول مكتب خدمات المواطنين التابع لوزارة التضامن الاجتماعي ببولاق الدكرور بالجيزة، ببلاغ لقسم شرطة بولاق الدكرور، بعد اكتشاف تعرض المكتب للسرقة.

سرقة مكتب خدمة المواطنين التابع لوزارة التضامن الاجتماعي

وكانت البداية بتلقي أجهزة الأمن بالجيزة بلاغا، بتعرض مكتب خدمة المواطنين التابع لوزارة التضامن الاجتماعي للسرقة، وشملت المسروقات: جهاز تليفزيون يستخدم في العرض وبعض الأثاث.



وبعرض البلاغ على اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أمر بتشكيل فريق بحث بقيادة اللواء هاني شعراوي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، لكشف ملابسات الواقعة.