أيمن منصور يروي كواليس هدفه التاريخي في سوبر إفريقيا 94 أمام الأهلي

أكد أيمن منصور نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أنه لم يكن بإصابة أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي السابق خلال لقاء كأس السوبر الإفريقي 1994، مشيرًا إلى أنه تألق في هذه المباراة ونجح في التصدى لأكثر من كرة، كما أنه يتحدث معه دائمًا عن تلك اللعبة عندما يلتقيان سويًا.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "علاقتي مع أحمد شوبير جيدة ونحن أصدقاء خارج الملعب، والكابتن محمود الجوهري كان يطالبني بالتسديد قبل المباراة، وبالفعل سددت 4 مرات منهم كرة الهدف التي سكنت الشباك، وبعد المباراة قال لي الجوهري (كان لازم أقولك.. وجعت دماغي يا أخي)، الجوهري كان مدربًا عظيمًا وندين له بفضل كبير سواء كمدرب في الزمالك أو منتخب مصر".

وأضاف: "في لعبة الهدف لم يكن هناك ضغط عليه، وكنت أنوى تمرير الكرة، وكان أمامي محمود أبوالدهب وهادي خشبة وعمرو الحديدي، ولو ضغط عليه أيا منهما، كنت سأقوم بتمرير الكرة لـ إيمانويل، ولكن في النهاية قررت التسديد وسكنت الكرة الشباك في النهاية وفزنا بفضل الهدف باللقب، والذي جاء من التسديدة الرابعة لي في تلك المباراة بواقع تسديدتين في الشوط الأول ومثلهما في الشوط الثاني".

وأكمل: "احساس المهاجم دائمًا بالمرمى مختلف، ونتاج خبرات كبيرة وتكرار لتلك الالعاب، ومباريات الأهلي والزمالك دائمًا مفتوحة وفيها متعة كبيرة، ولعبت أمام الأهلي عدد من المباريات وسجلت 4 أهداف منهم في شباك ثابت البطل وخالد الضبع وشوبير".

وتابع: "كنت أعاني من شرخ في كعب قدمي خلال أحد مباريات الأهلي والزمالك التي أقيمت في استاد المقاولون العرب، ولكن الجهاز الفني أصر على وجودي في اللقاء وطلبوا مني التواجد في منطقة الجزاء، وتحدثت مع محمد يوسف بأنني مصاب، لكن هادي خشبة كان يقول له (لا تسمع كلامه.. وركز في المباراة).. ويوسف كان يرى قدمي في حالة تورم شديدة، لكن في النهاية استطعت تسجيل هدف، لينفعل هادي خشبة ويقول لـ يوسف (مش قولت لك)".

وأكمل: "أصبح لقبي (أيمن سوبر) منذ تلك المباراة، هناك مواجهات تظل محفورة في التاريخ مثل هدف مجدي عبدالغني في مونديال 90، وتلك المباراة كانت فرحة كبيرة للجمهور، ورغم تعاقب الأجيال يظل التاريخ ثابت، وهناك أهداف صعبة أن تُنسى، وشرف لي قيادة الزمالك للتتويج باللقب، وربنا منحني ميزة كبيرة لازالت محفورة في ذاكرة الجماهير".

وأشار إلى أنه لن يحضر لقاء الأهلي والزمالك يوم الجمعة القادم في كأس السوبر الإفريقي حتى الآن، ولم يتلقى دعوة رسمية للحضور، مشيرًا إلى أنه لعب فترة في ناشئي الأهلي وتعرض للإصابة ثم رحل عن الفريق، وانتقلت للسكة الحديد ولعبت لمنتخب مصر، ثم انتقلت للعب في سلطنة عمان، وحمادة إمام تحدث معي للانتقال للزمالك.

وأتم: "لعبت في الزمالك 8 سنوات، حتى تعرضي للإصابة في الظهر، ثم اعتزلت في عام 1998 بعدما أجريت جراحة في ألمانيا، وطلب مني الطبيب عدم اللعب مجددًا، وقبلها تواجدت في معسكر هولندا مع كرول وسقطت في التدريبات، وكان كولر دائم الإشادة بي في وجود الصاعدين وقتها مدحت عبدالهادي ومحمد صبري، ورغم تمسك كرول بوجودي وأنني رقم 1 في الفريق، لكن الإصابة في الظهر واجراء الجراحة في المانيا جعلتني اعتزل، وقبلها كنت أجريت عملية في غضروف الظهر ولعبت عليها لمدة موسم وكنت هداف الدوري".