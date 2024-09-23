رسالة شيكابالا لجماهير الزمالك بشأن السوبر الإفريقي

كشف مينا ماهر مذيع برنامج زملكاوي على شاشة قناة الزمالك عن حديث القائد محمود عبد الرازق "شيكابالا" ووعده للجماهير بالعودة بلقب السوبر الأفريقي.

وقال الأباتشي: "بنشكركم على دعمكم الدائم للزمالك.. سبق وحدث نفس الدعم منكم لنا في الكونفدرالية العام الماضي وقتما كان الجميع يظن أن الزمالك خارج البطولة.. لكن البداية كانت منكم وأستطعنا الفوز على دريمز في غانا والعودة بالفوز".

وأضاف قائد الزمالك: "الزمالك تعود على تخطي الصعوبات ..وأؤكد أن كل زملائي في الفريق في حالة تركيز تامة.. وسنحتفل باللقب سويًا بإذن الله".