فيلم إلهام شاهين يتسبب في حريق مدينة الإنتاج الإعلامي.. إيه الحكاية؟

بعد 3 ساعات من النيران المشتعلة وجهود كثيفة من رجال الإطفاء لإخمادها، تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق مدينة الإنتاج الإعلامي، والذي وقع خلال الساعات الماضية داخل أحدى ديكورات الحي الشعبي بدون وقوع أى إصابات.



حريق مدينة الإنتاج

فيلم الحب كله يتسبب في حريق مدينة الإنتاج

في موجة من الجدل والشائعات التي تداولها مواقع التواصل الاجتماعي، إذ قال البعض أن الحريق تم في لوكيشن تصوير مسلسل جعفر العمدة ٢، والبعض الأخر قال إنه مكان تصوير جودر ٢، إلا أن المنتج شريف مندور حسم الجدل.

كشف المنتج شريف مندور عن التهام النيران لديكور فيلم الحب كله، وذلك من خلال منشور شاركه مع جمهوره عبر صفحته الخاصة على موقع فيسبوك، إذ كتب :"قدر الله وما شاء فعل، بعد أن انتهينا من ديكور فيلمنا الجديد الحب كله، إخراج خالد الحجر، وبعد فرش ديكور الشقق والحارة، قام حريق حالا بالقضاء على الحي الشعبي في مدينة الإنتاج الاعلامي، الحمد لله".



وفيلم الحب كله يشارك فيه عدد من الفنانين من أبرزهم إلهام شاهين وحسام داغر وإلهام صفي الدين وأحمد فتحي، وعدد آخر من الفنانين.

حريق مدينة الإنتاج

حريق مدينة الإنتاج

حريق مدينة الإنتاج

تفاصيل حريق مدينة الإنتاج الإعلامي

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغات يفيد بوقوع حريق ضخم في مدينة الإنتاج الإعلامي، وعلى الفور دفعت إدارة الحماية بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق وإخماد النيران، ولكن بسبب الهواء لم يتمكنوا من إخماده حتى الآن، ولازال العاملين وسكان العقارات المجاورة يعيشون لحظات عصيبة وسط ارتفاع كثيف للدرخان وارتفاع ألسنة اللهب التي انتقلت إلى الحي الإسلامي.

حريق مدينة الإنتاج

حريق مدينة الإنتاج

ويستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان حول واقعة حريق مخزن ديكوارات وأخشاب لوكيشن تصوير، وامتد لمبنى خشبى مكون من طابقين داخل مدينة الإنتاج الإعلامى، وللمسئولين عن الموقع المشتعل لكشف بيانات وتفاصيل الحريق بالكامل.

وتواصلت بواية الوفد مع بعض الشهود العيان لمعرفة التفاصيل، إذ قال المصدر إن الحريق بدآ بديكور خشبى بالحى الشعبي مكون من طابقين وبسبب الهواء الشديد اندلعت النيران في جميع أنحاء الحي، ونظرًا لأن الحي الإسلامي قريب منه فقد تضرر بالفعل، وعلى الرغم من جهود رجال الإطفاء في السيطرة على الحريق إلا أن الأمر خارج تمامًا على السيطرة.