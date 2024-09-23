سرقة حسابات حسام غالي الشخصية.. تفاصيل

كشف النادي الأهلي، عن سرقة الحسابات الشخصية لعضو مجلس الإدارة بالنادي حسام غالي، على موقعي التواصل الاجتماعي إنستجرام وإكس.

سرقة حسابات حسام غالي الشخصية على مواقع التواصل

وكتب الأهلي عبر موقعه الرسمي: تعرضت الحسابات الشخصية لحسام غالي، عضو مجلس إدارة النادي، عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام ومنصة إكس للسرقة عن طريق مجهولين خلال الساعات الماضية.

وأضاف النادي في بيانه: “يجري العمل حاليًّا على استعادة الحسابات الخاصة به، مؤكدًا عدم مسئوليته عن إدارتها أو أي محتوى قد يتم بثه حاليًّا، ولحين استعادتها بشكل رسمي”.

ومن ناحية أخري يستعد النادي الأهلي لخوض مباراة السوبر الإفريقي لعام 2024 ضد غريمه التقليدي الزمالك يوم الجمعة 27 سبتمبر.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا 2023 ضد الترجي التونسي، ليلعب ضد الزمالك بطل الكونفدرالية الإفريقية في بطولة السوبر التي تقام في السعودية.

وتقام بطولة السوبر الإفريقي للعام الثاني على التوالي في المملكة العربية السعودية، وتُلعب على ملعب المملكة أرينا.

