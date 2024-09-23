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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

جوميز يعلن قائمة الزمالك لمباراة السوبر الإفريقي أمام الأهلي

جوميز
جوميز

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن القائمة التي ستسافر إلى السعودية غداً الثلاثاء، استعداداً لخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي، المقرر لها يوم الجمعة المقبل على ملعب المملكة أرينا.

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تفاصيل جلسة جوميز مع لاعبي الزمالك

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي  - محمد عواد – محمود الشناوي.

خط الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – أحمد محمود – محمد حمدي – محمود بنتايك.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – زياد كمال – محمد شحاتة – محمد السيد - عبد الله السعيد – ناصر ماهر – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – مصطفى شلبي – أحمد مصطفى "زيزو" – كونراد ميشالاك.

خط الهجوم : سيف الجزيري – عمر فرج – حسام أشرف- ناصر منسي.

ويتواجد محمود حمدي "الونش" في القائمة المسافرة إلى السعودية لمواصلة برنامجه التأهيلي مع الفريق ومساندة زملائه في اللقاء.
ويترأس حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بعثة الفريق الأول لكرة القدم التي ستسافر إلى السعودية غداً الثلاثاء، استعداداً  لخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي.

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