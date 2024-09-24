لمناقشة أوجه التعاون.. محافظ السويس يستقبل رئيس الجامعة

استقبل اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس بمكتبه بديوان عام المحافظة، الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس، بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ.

وفي اللقاء دار حوار حول أوجه التعاون والتنسيق بين المحافظة و الجامعة في مختلف القطاعات، التي تخدم المجتمع وتقدم خدمات عامة لصالح المواطن السويسي.

يأتي هذا فى إطار تنفيذ رؤية الدولة المصرية في توفير مختلف الخدمات بمستوى يليق بالشعب المصري، وتطرق الحديث حول دور الجامعة في التنسبق المستمر مع محافظة السويس بشأن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان التي تستمر لمدة 100 يوم.

محافظ الفيوم يتابع فعاليات مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان

وفي سياق آخر تابع محافظ السويس فعاليات المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، حيث عقدت مديرية التنظيم والإدارة بالسويس ندوة حول دعم التعليم والتدريب كأدوات أساسية لبناء الإنسان مدونة السلوك الوظيفي، في إطار مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان

تم تنفيذ الندوة التوعوية حول "مدونة السلوك الوظيفي"، وذلك بمركز النيل للإعلام، وحاضر في الندوة كل من الشيخ ماجد راضي، وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، والدكتور رجب محمد جلال، مدير التدريب بجمارك السويس ومحمد خشانة مدير مديرية التنظيم والإدارة

وفي الندوة تم تسليط الضوء على أهمية الالتزام بالسلوك الوظيفي وتأثيره على تحسين الأداء الحكومي.

حضر الندوة عدد كبير من العاملين بالديوان العام ومديريات الخدمات المختلفة، بالإضافة إلى مجموعة من الطلبة حديثي التخرج..

وفي الندوة تم تسليط الضوء على أهمية الالتزام بالسلوك الوظيفي وتأثيره على تحسين الأداء الحكومي.

حضر الندوة عدد كبير من العاملين بالديوان العام ومديريات الخدمات المختلفة، بالإضافة إلى مجموعة من الطلبة حديثي التخرج..

وبدات الندوة بكلمة من ماجده عشماوى مدير مركز النيل للإعلام حيث أشارت فيها إلى أن مبادرة بداية لتحقيق رؤية مصر 2030، ومن أهدافها تعزيز المهارات البشرية وتطويرالخدمات الحكومية

وتحدث محمد خشانة حول مدونة سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة والاطار المرجعى للمدونه ومنها محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية ورؤية مصر 2030، واستيرايجية الوقاية من الفساد وعرض سيادته رؤيه المدونة وهى تنميط الجهاز الإدارى للدولة من حيث المعايير والقيم التى تضمن السلوك الأخلاقي للموظف العام وبما يحقق رؤية مصر 2030، فى تحسين إدارة موارد الدولة والاستجابة لتطلعات المواطن

كما تحدث الشيخ ماجد راضى حول حقوق وواجبات الموظف فى الإسلام حيث تعد حقوق العامل فى الإسلام من الأمور المهمة والتى تضمن العدالة والانصاف فى المعاملة والأجر كما ضمن الاسلام للموظف حقه فى معاملة حسنة والإجازات وعدم الاستغلال كما أكد راضى على أن الإسلام يدعو اتباعة للعمل والإنتاج بإتقان وربطت الشريعة الإسلامية نجاح العمل بالدنيا والآخرة ويؤكد القران الكريم والسنه النبوية أهمية العمل

وأوضح مدير تدريب جمارك السويس إلي ان الإطار القيمى للمدونة منها احترام القانون والامتثال للقواعد القانونيه وتطبيق أحكام القانون والحيادية وتقديم الخدمات دون تميز والاحترافية والمهنية فى أداء العمل بجد وإخلاص، مشيرا إلى التزامات جهة العمل تجاه الموظف واتخاذ إجراءات شفافية ونزيهة فى اختيار وتعيين الموظفين ومعاملة جميع الموظفين معاملة عادلة من الناحية الإدارية.

وفى نهاية الندوة قامت مديرية التنظيم والإدارة بتكريم عدد من الطلاب المتميزين الحاصلين على أعلى الدرجات وقيادات متميزة فى مجال عملها تحفيزهم لهم على التفوق والامتياز.