التفاصيل الكاملة لحفل علي الحجار في ساقية الصاوي

يستعد المطرب الكبير علي الحجار، لإحياء حفلً غنائيً ضخم بساقية عبدالمنعم الصاوي، في التاسعة مساء يوم الأربعاء المقبل.

أسعار تذاكر حفل علي الحجار في الساقية

وتتراوح أسعار التذاكر بين 3 فئات وهما كالتالي : -

الفئة الأولى : 520 جنيه.

الفئة الثانية : 360 جنيه.

الفئة الثالثة : 60 جنيه.

تفاصيل حفل علي الحجار في الساقية

ومن المقرر أن يقدم الحجار، خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغنياته القديمة والحديثة التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

مشروع 100 سنة غنا

وكانت نظمت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، ليلة لا تُنسى من الإبداع الفني، احتضن خلالها المسرح الكبير ثالث ليالي مشروع "١٠٠ سنة غنا"، بالتعاون مع النجم الكبير علي الحجار، الذي يكرم الرحلة الفنية للموسيقار بليغ حمدي، وذلك ضمن خطط الثقافة المصرية الهادفة لتقديم روائع وإبداعات رموز الموسيقى والغناء العربي.

وتحت لافتة كامل العدد، ووسط أجواء مفعمة بالتأمل والطرب، عاش الجمهور لحظات استثنائية مع أوبريت "أمل مصر"، الذي جاء كاحتفال غنائي استعراضي استثنائى، مُعد بإبداع الكاتب الصحفى أيمن الحكيم، وإخراج عصام السيد، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد فرج، وتصميم الاستعراضات الباهر من شيرين حجازي، كما أضافت الإضاءة التى صممها ياسر شعلان والديكور لمحمد الغرباوي مع الجرافيك من حسام أحمد، خلفية بصرية مذهلة للمشهد الفني.

بدأت الليلة بأغنية ١٠٠ سنة غنا، بصوت على الحجار، الذى واصل إبداعة مع نخبة من الألحان الخالدة للموسيقار الراحل بليغ حمدى، منها " لى قد ما حبينا، لما انت ناوى ع السفر، يابو قلب دهب، طاير ياهوا، تخونوه، مابلاش، اللى بنى مصر، على رمش عيونها، أشرقت، أنا كل ما أقول التوبة، يا أرضنا".

وسجل النجمان محمد محيي ووائل الفشني بصوتيهما العذب حضورًا بارزًا، حيث أضافا رونقًا خاصًا للأعمال الخالدة، منها: "جرحتنى عيونه السودة، قالت، مولاى"، بينما تألق نجوم الأوبرا إيناس عز الدين، حنان عصام، وأحمد عبدالعزيز بأداء باهر لأغاني "حب إيه، على حسب وداد قلبى، ياسمرانى اللون، فى العلالى، عاشقة وغلبانة".