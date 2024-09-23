الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ميديا

إبراهيم عيسى ينتقد "الهجرة غير الشرعية" لمصر: أهم أسباب الضائقة الاقتصادية (فيديو)

الإعلامي إبراهيم
الإعلامي إبراهيم عيسى

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن مدينة أسوان بها نقاش وجدل حول الهجرة غير الشرعية، موضحًا أن النقاش والجدل والغضب والاحتجاج المشروع لدى قطاعات واسعة من المصريين هو بسبب الهجرة غير الشرعية والسماح بها، والتي تؤدي لمزاحمة كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين لمصر بما يقتدي توقف من الدولة وإجراءات.

الهجرة غير الشرعية

وأوضح "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الهجرة غير الشرعية أحد أهم أسباب الضائقة الاقتصادية التي تمر بها مصر التي تحكم الحلق على رقابنا، منوهًا بأن الفيض من الهجرة غير الشرعية تحمل اقتصاد مصر وجغرفيتها ومساكنها وسكانها.

وشدد على أنه لابد من التفرقة بين الهجرة غير الشرعية وبين اللجوء؛ اللجوء مطالبين باحترامه إنسانيًا وقانونيا ودستوريًا، متابعًا: "واحد بيلجئ لك وانت مطالب بالاستجابة للجوء ده أمر ملزم به كدولة وكمواطن بشكل حتمي وإنساني وقانوني".

مواد متعلقة

إبراهيم عيسى: العلوم الإنسانية هي التي تبني المجتمعات

إبراهيم عيسى: موقف محافظ أسوان بشرب المياه إيجابي ومحترم

وزير الصحة: نتوقع انحصار حالات النزلات المعوية في أسوان خلال أسبوع

وزير الصحة: أول ظهور لحالات النزلات المعوية بأسوان كانت في 16 سبتمبر

وزير الصحة: متوسط التردد اليومي على كل مستشفيات أسوان يصل لـ19 حالة

رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية: نتجنب قدر المستطاع الوقوع في المجهول

100 غارة جوية على مناطق متفرقة بالجنوب اللبناني

مدبولي: نحرص على توفير مختلف متطلبات تطوير التعليم قبل الجامعي
الجريدة الورقية