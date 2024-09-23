إبراهيم عيسى ينتقد "الهجرة غير الشرعية" لمصر: أهم أسباب الضائقة الاقتصادية (فيديو)

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن مدينة أسوان بها نقاش وجدل حول الهجرة غير الشرعية، موضحًا أن النقاش والجدل والغضب والاحتجاج المشروع لدى قطاعات واسعة من المصريين هو بسبب الهجرة غير الشرعية والسماح بها، والتي تؤدي لمزاحمة كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين لمصر بما يقتدي توقف من الدولة وإجراءات.

الهجرة غير الشرعية

وأوضح "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الهجرة غير الشرعية أحد أهم أسباب الضائقة الاقتصادية التي تمر بها مصر التي تحكم الحلق على رقابنا، منوهًا بأن الفيض من الهجرة غير الشرعية تحمل اقتصاد مصر وجغرفيتها ومساكنها وسكانها.

وشدد على أنه لابد من التفرقة بين الهجرة غير الشرعية وبين اللجوء؛ اللجوء مطالبين باحترامه إنسانيًا وقانونيا ودستوريًا، متابعًا: "واحد بيلجئ لك وانت مطالب بالاستجابة للجوء ده أمر ملزم به كدولة وكمواطن بشكل حتمي وإنساني وقانوني".