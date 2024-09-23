مدرب العين يعلق على مواجهة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال

علق هيرنان كريسبو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي على المواجهة المنتظرة أمام الأهلي، ضمن منافسات إنتركونتيننتال.

وكان العين قد نجح في تحقيق فوز ساحق على نظيره أوكلاند سيتي بنتيجة 6/2، في المباراة التي شهدت تألق عدد كبير من اللاعبين على رأسهم المغربي سفيان رحيمي.

وتحدث مدرب العين في تصريحات نقلتها شبكة " thenationalnews" الإنجليزية، حيث قال: "بالتأكيد، نمتلك الوقت للتفكير في الأهلي، في غضون أيام قليلة سنلعب ضد الوصل، ثم لدينا دوري أبطال آسياا، وبعد ذلك مباراة الديربي أمام الوحدة".

وتابع: "كما أن اللاعبون الذين يلعبون مباريات دولية كثيرة، يتعين علينا الاهتمام بكل دقيقة يلعبونها، نحن بحاجة إلى التعامل مع الموقف، والعيش حياتنا يومًا بيوم".

وأكمل: "بالطبع، فخورون بالفوز بدوري أبطال آسيا لنكون جزءًا من كأس العالم للأندية وكأس الإنتركونتيننتال، هذا لا يحدث كل عام، نحاول احترام جميع المسابقات التي نشارك فيها".

وأضاف كريسبو: "نمتلك سعادة كبيرة لأننا ما زلنا جزءًا من هذه المسابقة، وفخورون جدًا بكوننا ضمن آخر خمسة فرق متبقية في المسابقة، أنا سعيد للغاية باللاعبين".